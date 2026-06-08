Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
nuevo_leon_invita_sudafrica_vivir_mundial_mas_norteno_8659ac4441
Nuevo León

Nuevo León invita a Sudáfrica a vivir el 'Mundial Más Norteño'

Esto sucede después de que el mandatario estatal diera a conocer que en los Fan Festival se brindará carne asada y cerveza gratis

  • 08
  • Junio
    2026

Desde un safari en Kruger, así es como el Gobierno de Nuevo León invita a la Selección de Sudáfrica a llegar a las tierras regiomontanas durante el Mundial 2026.

A través de redes sociales del gobernador Samuel García, se difundió un video que se desarrolla en las inmediaciones de las tierras africanas, donde un guía turístico menciona que entre los ejemplares que habitan estas tierras se encuentra un nuevo león.

Turistas de todas las edades aguardan para observar a este león, de especiales características como el "comer carnita asada" o tener una vida nocturna muy activa.

Sin embargo, aparece "Leo", la mascota oficial del Gobierno de Nuevo León para esta justa mundialista.

Te recomendamos: Presentan a 'Leo', la mascota oficial de NL para el Mundial 2026

Maravillados con su amabilidad, comienzan a festejar junto a él, abrazándolo y tomándose una fotografía con él, con un mensaje final donde se invita a los personajes a dirigirse hacia las tierras de la entidad para vivir la magna fiesta deportiva.

Esto sucede después de que el mandatario estatal diera a conocer que en los Fan Festival se brindará carne asada y cerveza gratis a partir del arranque de los eventos masivos en el Parque Fundidora.

“Van a estar regalando cerveza, refresco, comida, y mucha carnita asada, todo eso en Parque Fundidora”, mencionó García Sepúlveda.

También te sugerimos: Fan Fest tendrá cerveza y carne asada gratis: Samuel García

En Nuevo León se encuentra hospedada la selección de Japón y en unas horas la de Túnez.

¿Cuándo jugará Sudáfrica en Nuevo León?

Los detalles del encuentro en tierras regiomontanas son los siguientes:

  • Partido: Sudáfrica vs. Corea del Sur (Cierre de la fase del Grupo A). 
  • Sede: Estadio Monterrey 
  • Horario: 19:00 horas.  

Viaja Sudáfrica al Mundial con retraso por problemas de visas

La selección africana partió 24 horas después de lo previsto rumbo a México, donde debutará ante el Tri en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Dicha situación desató críticas del Gobierno sudafricano contra su federación de futbol.

La selección de Sudáfrica comenzó su viaje hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 en medio de una nueva polémica administrativa.

Aquí te presentamos la nota completa: Viaja Sudáfrica al Mundial con retraso por problemas de visas

 

 

 

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

desaparecida_c2bb1a6716
Desaparece adolescente en la colonia Mirasur de Escobedo
nl_cesar_garza_villarreal_150cbebac5
Acuerdo con terreno de 120 hectáreas ‘ayudó’: César Garza
Whats_App_Image_2026_06_08_at_9_38_27_PM_75d14b2516
¿Cómo ser feliz sin tener boleto para el Mundial?
publicidad

Últimas Noticias

suman_nueve_muertos_29_heridos_ataques_israelies_3e29b1cc5b
Suman nueve muertos y 29 heridos por ataques al sur de Líbano
cesa_congreso_estado_tony_flores_94334e7508
Congreso del Estado cesa a Tony Flores por constantes faltas
EH_DOS_FOTOS_2026_06_09_T102735_747_c8c3be7450
¿Ariana Grande y Ethan Slater terminaron? esto sabemos
publicidad

Más Vistas

nl_terreno_apodaca_687907e2bf
'Regala' Apodaca un megaterreno valuado en $700 millones de pesos
image00006_1_3ac777f665
Se abre al público la primera etapa del Parque del Agua
adrian_de_la_garza_ecf467536a
Monterrey blindará el Mundial con operativo de seguridad
publicidad
×