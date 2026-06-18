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Inauguran Oficina del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes
Brindará orientación y apoyo en temas relacionados con reunificación familiar, doble nacionalidad para menores nacidos en Estados Unidos de padres mexicanos
Por Alfredo Uvalle | 18 Junio 2026
El Gobierno de Tamaulipas, a través del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes (ITM), puso en marcha una nueva Oficina Regional en el municipio de El Mante, acercando servicios especializados a una de las regiones con mayor tradición migratoria del estado, informó el titular de la dependencia Juan José Rodríguez Alvarado.
“Con el propósito de ampliar la cobertura de atención a las personas y familias vinculadas a la movilidad humana, ofrecemos esta nueva sede que representa un paso importante para fortalecer la presencia institucional del Gobierno del Estado y brindar atención más cercana”, y agregó:
“La movilidad humana forma parte de la historia y de la vida cotidiana de miles de familias de esta región. Por ello, acercamos servicios y acompañamiento especializado para garantizar que las personas encuentren orientación y respaldo institucional en sus procesos y necesidades”, dijo Rodríguez Alvarado.
La nueva Oficina Regional brindará orientación y apoyo en temas relacionados con reunificación familiar, doble nacionalidad para niñas, niños y adolescentes nacidos en Estados Unidos de padres mexicanos, gestión de pasaportes estadounidenses, regularización migratoria, reconocimiento de la condición de refugio y acceso a programas sociales, entre otros.