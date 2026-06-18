Inauguran Oficina del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes

“Con el propósito de ampliar la cobertura de atención a las personas y familias vinculadas a la movilidad humana, ofrecemos esta nueva sede que representa un paso importante para fortalecer la presencia institucional del Gobierno del Estado y brindar atención más cercana”, y agregó:

“La movilidad humana forma parte de la historia y de la vida cotidiana de miles de familias de esta región. Por ello, acercamos servicios y acompañamiento especializado para garantizar que las personas encuentren orientación y respaldo institucional en sus procesos y necesidades”, dijo Rodríguez Alvarado.