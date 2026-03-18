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Coahuila

Ramos Arizpe prepara agenda de eventos por Semana Santa

El arranque de la agenda será el jueves 2 de abril con una cabalgata mientras que el viernes 3 y sábado 4 de abril se concentrará la mayor cantidad de eventos

  • 18
  • Marzo
    2026

El municipio de Ramos Arizpe anunció una amplia agenda de eventos para Semana Santa, que se desarrollará del 2 al 4 de abril en ejidos, congregaciones y comunidades rurales, con actividades tradicionales dirigidas a las familias.

Contemplan actividades tradicionales y convivencia familiar

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que el programa contempla cabalgatas, rodeos, jaripeos, callejoneadas y bailes populares, con el objetivo de fortalecer la convivencia social y preservar las tradiciones en el municipio.

Detalló que las actividades se llevarán a cabo en comunidades como San Antonio de las Encinas, Santo Domingo, Fraustro, Paredón, San Ignacio y La Leona, donde se espera la participación de habitantes y visitantes durante el periodo vacacional.

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Inician actividades el 2 de abril

El arranque de la agenda será el jueves 2 de abril con una cabalgata en San Antonio de las Encinas, mientras que el viernes 3 y sábado 4 de abril se concentrará la mayor cantidad de eventos, incluyendo rodeos infantiles y profesionales, así como presentaciones musicales y bailes en distintos ejidos.

El edil destacó que estas festividades también representan una oportunidad para detonar la actividad económica en las comunidades, ya que participan comerciantes, organizadores y familias de la región.

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Esperan llegada de visitantes

Finalmente, señaló que durante estos días también se espera la llegada de visitantes y familias que radican fuera del municipio, lo que permitirá reforzar la vida social y comunitaria en Ramos Arizpe.

 


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