Coahuila

Más de mil 500 jinetes participan en la Cabalgata de Ramos Arizpe

El gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde Tomás Gutiérrez Merino encabezaron la cabalgata, acompañados de familias

  • 18
  • Agosto
    2025

La cuarta edición de la Cabalgata de Ramos Arizpe reunió a más de mil 500 jinetes y se consolidó como una de las actividades centrales del Ramos Fest 2025, al atraer a familias de la región Sureste y reforzar las tradiciones locales.

El recorrido abarcó 31 kilómetros desde la congregación San Miguel hasta la Alameda de Ramos Arizpe, pasando por puntos como La Campana, Agüita del Rosario, Rancho La Minerva y la colonia Analco. A lo largo de la ruta, habitantes y visitantes acompañaron el paso de los contingentes en un ambiente festivo.

cabalgata 3.jpeg

El gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde Tomás Gutiérrez Merino encabezaron la cabalgata, acompañados de familias y asociaciones de jinetes que se sumaron al recorrido. Ambos destacaron que este tipo de actividades fortalecen la identidad regional y generan convivencia en un marco de seguridad.

La cabalgata fue organizada con el respaldo de la Asociación de Cabalgantes y Cuadras de Ramos Arizpe, la Asociación de Cabalgantes de Ramos Arizpe y la Asociación de Cabalgantes Cimarrones de México, quienes resaltaron la importancia de preservar estas expresiones culturales.

cabalgata.jpeg

La jornada concluyó con una verbena popular en la Alameda, donde se congregaron miles de familias para disfrutar de música, comida y actividades recreativas.

La cabalgata, señalaron organizadores, se ha posicionado como una tradición que combina cultura, convivencia y promoción turística.

cabalgata 2.jpeg

En esta edición, se destacó que la seguridad y la organización permitieron que el evento transcurriera sin incidentes, lo que refuerza la confianza de la ciudadanía y de los visitantes para participar en celebraciones de esta magnitud.


