Cae presunto narcomenudista durante operativo en Reynosa

Tanto el detenido como la droga y el vehículo fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas

Un hombre fue detenido y diversas dosis de presunta marihuana fueron aseguradas por elementos de la Guardia Estatal durante un operativo de seguridad realizado en la colonia Benito Juárez, en Reynosa.

La detención ocurrió durante recorridos de vigilancia

De acuerdo con el reporte oficial, la detención ocurrió en flagrancia mientras los agentes efectuaban recorridos de vigilancia y prevención del delito en ese sector de la ciudad.

Durante la intervención, los elementos estatales aseguraron 60 dosis de hierba seca con características similares a la marihuana, además de una camioneta color guindo, la cual también quedó bajo resguardo de las autoridades.

El caso quedó a disposición de la Fiscalía

Tanto el detenido como la droga y el vehículo fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, instancia que dará continuidad a las investigaciones y determinará la situación jurídica de la persona involucrada.