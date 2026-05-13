Cae presunto operador criminal tras operativo en Monclova

Capturan a presunto operador criminal en Monclova

En una acción coordinada entre la Policía Estatal de Coahuila y la Fiscalía General del Estado (FGE), fue detenido este martes 12 de mayo Juan “N”, identificado como uno de los principales operadores de un grupo delictivo con presencia en los estados de Nuevo León y Tamaulipas.

La captura, ejecutada en el municipio de Monclova, se logró tras un despliegue estratégico en un domicilio ubicado en la colonia Carranza.

El operativo fue resultado de labores de inteligencia que incluyeron el uso de drones y técnicas de identificación para confirmar la ubicación y el perfil del objetivo.

Detenido enfrentará cargos por narcóticos y amenazas

De acuerdo con las autoridades, el detenido es originario de Monclova y cuenta con antecedentes de operaciones ilícitas en entidades vecinas, intentando recientemente extender sus actividades hacia territorio coahuilense.

Juan “N” fue aprehendido por los delitos de suministro de narcóticos y amenazas, bajo una orden de cateo emitida por un juez de control.

Aseguran armas y dispositivos durante operativo

Durante la intervención, en la que participaron elementos de la Policía Estatal, el Grupo de Reacción Centro (GRC) y la Policía Municipal de Monclova, se aseguraron dos armas cortas y dos dispositivos DVR.

El detenido y los indicios recabados fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, instancia que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su situación jurídica.

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