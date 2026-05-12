Muere Pamela Melo, impulsora del teatro en Monterrey

La comunidad artística regiomontana está de luto, tras el sensible fallecimiento de la actriz, cantante y bailarina Pamela Melo, quien fue una gran impulsora del arte a través de su plataforma Puro Teatro Mty.

"Tu sonrisa, tu energía y la entrega que compartías en cada escenario permanecerán siempre en la memoria de nuestra comunidad", publicó Casa Musa, espacio en el que Pamela Marisa se presentó en febrero pasado con la obra "Ana Frank", escrita y dirigida por Luis Guerrero.

Pamela estudió la carrera de Mercadotecnia en el Tec, Campus Monterrey, institución que en el 2023 le otorgó el Premio Mujer Tec en la categoría Arte y Gestión Cultural.

El Premio Estatal de la Juventud de Nuevo León, categoría de "Expresión Cultural", lo recibió el mismo año.

Reconocimientos que obtuvo por su incansable labor para difundir el teatro, motivo que la llevó a fundar, en el 2019, Puro Teatro Monterrey.

La plataforma surgió para promover las artes escénicas, desarrollar mejores audiencias y apoyar a la comunidad artística, así como ofrecer cursos especializados y becas para el entretenimiento profesional de artistas en formación.

"Poder trabajar en equipo para fortalecer esta industria que, al final del día, es una industria, hacerla crecer y que más gente tenga la oportunidad de hacer arte y de consumirla", expresó cuando recibió uno de los reconocimientos.

Las causas de su fallecimiento se desconocen.

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