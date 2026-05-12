Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
pamela_melo_a449b515cb
Escena

Muere Pamela Melo, impulsora del teatro en Monterrey

La actriz y fundadora de Puro Teatro Monterrey fue reconocida por su labor para impulsar las artes escénicas y formar nuevas audiencias en Nuevo León

  • 12
  • Mayo
    2026

La comunidad artística regiomontana está de luto, tras el sensible fallecimiento de la actriz, cantante y bailarina Pamela Melo, quien fue una gran impulsora del arte a través de su plataforma Puro Teatro Mty.

"Tu sonrisa, tu energía y la entrega que compartías en cada escenario permanecerán siempre en la memoria de nuestra comunidad", publicó Casa Musa, espacio en el que Pamela Marisa se presentó en febrero pasado con la obra "Ana Frank", escrita y dirigida por Luis Guerrero.

Pamela estudió la carrera de Mercadotecnia en el Tec, Campus Monterrey, institución que en el 2023 le otorgó el Premio Mujer Tec en la categoría Arte y Gestión Cultural.

El Premio Estatal de la Juventud de Nuevo León, categoría de "Expresión Cultural", lo recibió el mismo año.

Reconocimientos que obtuvo por su incansable labor para difundir el teatro, motivo que la llevó a fundar, en el 2019, Puro Teatro Monterrey.

La plataforma surgió para promover las artes escénicas, desarrollar mejores audiencias y apoyar a la comunidad artística, así como ofrecer cursos especializados y becas para el entretenimiento profesional de artistas en formación.

"Poder trabajar en equipo para fortalecer esta industria que, al final del día, es una industria, hacerla crecer y que más gente tenga la oportunidad de hacer arte y de consumirla", expresó cuando recibió uno de los reconocimientos.

Las causas de su fallecimiento se desconocen.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

yr6nbhj46_8c18dd3dc8
Cristian Castro niega romance con Victoria Kühne
IMG_0610_56b4ebc8cf
Natalia Lafourcade celebra su primer Día de las Madres
EH_DOS_FOTOS_2026_05_12_T102404_378_9682563c26
Nolan responde a críticas por su épica ‘La Odisea’
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_17_0130b9cefa
Irak niega presencia de base militar israelí en desierto
venezuela_united_airlines_1d8b706a5b
United Airlines reanudará vuelos entre EUA y Venezuela
gobernador_conflicto_ahmsa_b1cc5339fe
Pide gobernador evitar que conflicto en AHMSA se politice
publicidad

Más Vistas

EH_MARCA_DE_AGUA_8_564e2f01b7
Resguardan residencia del 'Señor de los Buques' en San Pedro
Chivas_Santiago_Sandoval_c05eddced5
No habrá doblete: Tigres, eliminado en Liguilla de Liga MX
HH_u01_Ibw_AA_Cc_H_1035df15dc
Lamine Yamal conoce a Olivia Rodrigo en Clásico de Barcelona
publicidad
×