Fuertes lluvias causan inundaciones en el Área Metropolitana

Las lluvias continúan generando afectaciones este lunes en distintos puntos del Área Metropolitana de Monterrey, donde Protección Civil de Nuevo León mantiene vigilancia ante las precipitaciones que se registran durante la tarde y que ya comienzan a impactar la movilidad en varias zonas de la ciudad.

De acuerdo con los reportes más recientes, se presenta lluvia fuerte sobre la avenida Constitución y Venustiano Carranza, así como en el cruce de la avenida Lincoln y el Libramiento Noroeste, en los límites de Monterrey y García.

Protección Civil mantiene monitoreo en vialidades del área metropolitana

Asimismo, se reporta lluvia moderada en la zona de Alfonso Reyes y Ruiz Cortines, en Monterrey, donde las autoridades mantienen monitoreo preventivo para detectar posibles encharcamientos o afectaciones derivadas de las precipitaciones.

Las condiciones meteorológicas han complicado la circulación vehicular en distintos sectores, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y considerar tiempos de traslado más amplios.

Reportan inundaciones y fuertes corrientes de agua en Santa Catarina

Las lluvias también comienzan a provocar problemas en algunos sectores de Santa Catarina. Habitantes de Rincón del Poniente y de la colonia Hacienda El Palmar reportan inundaciones y fuertes corrientes de agua en calles y avenidas, situación que representa un riesgo tanto para peatones como para automovilistas.

Ante este panorama, Protección Civil de Nuevo León exhorta a la ciudadanía a evitar salir de casa si no es necesario, no intentar cruzar zonas inundadas y mantenerse informada a través de los canales oficiales mientras continúan las condiciones de lluvia en la zona metropolitana.

Arroyo Topo Chico alcanza 40% de su capacidad tras lluvias en Monterrey

Protección Civil de Nuevo León

Protección Civil de Nuevo León reportó lluvia ligera la tarde de este lunes en el cruce de la avenida Fidel Velázquez y Copán, en Monterrey, donde el Arroyo Topo Chico registra un nivel equivalente al 40 por ciento de su capacidad.

Ante las precipitaciones y el aumento en los escurrimientos, las autoridades mantienen vigilancia en la zona y exhortan a los automovilistas a moderar la velocidad, encender las luces principales de sus vehículos y conducir con precaución para evitar accidentes.

Aumentan afectaciones en vialidades por lluvias

En la colonia Nueva San Rafael, en el municipio de Guadalupe, automovilistas reportaron importantes escurrimientos sobre la avenida López Mateos, por lo que se recomienda conducir con precaución.

Mientras tanto, en el sector de Talleres, en San Bernabé, se observa una corriente constante de agua que arrastra diversos residuos. Entre los desechos que han salido a la superficie destacan bolsas de basura, envases de plástico y otros objetos.

Asimismo, conductores que circulan por la zona de Lincoln y Cumbres del Sol reportan una considerable acumulación de agua sobre la carpeta asfáltica. La altura alcanzada podría comenzar a dificultar el paso de algunos vehículos, especialmente los de menor altura, por lo que autoridades y ciudadanos recomiendan extremar precauciones al transitar por estos sectores.

⚠️Usuarios en redes sociales han compartido imágenes y reportes de las condiciones en la zona de avenida Lincoln y Cumbres del Sol, donde se observan encharcamientos y complicaciones viales derivadas de las recientes lluvias en el área metropolitana. pic.twitter.com/DwbyHHrb1W — El Horizonte (@ElHorizontemx) June 15, 2026

Reportan inundaciones severas y difícil acceso a la estación Talleres

Usuarios de redes sociales continúan reportando afectaciones derivadas de las fuertes lluvias, especialmente sobre la avenida San Bernabé, antes de llegar a Lincoln, donde se observan corrientes de agua de gran fuerza y altura que representan un riesgo para peatones y automovilistas. Ante estas condiciones, se recomienda a la población extremar precauciones y evitar salir de casa si no es estrictamente necesario.

De igual forma, ciudadanos señalan que el acceso a la estación Talleres se ha complicado considerablemente debido al nivel del agua acumulada. En algunos puntos, el agua alcanza hasta la cintura de las personas que intentan transitar por la zona.

Además, en reportes enviados a El Horizonte se aprecia que los alrededores de la estación permanecen rodeados por agua, la cual incluso alcanza la altura de los retrovisores de algunos vehículos estacionados o varados en el sector.

Aumenta corriente en Canalón de Aztlán, en el sector San Bernabé, tras las intensas lluvias registradas este lunes

En videos de redes sociales se observa cómo la corriente avanza con fuerza a través del cauce, arrastrando agua a gran velocidad. Aunque el canal presenta un flujo considerable, su nivel se mantiene por debajo de un tercio de su capacidad total hasta el momento. Autoridades recomiendan mantenerse alejados de la zona y evitar acercarse al cauce debido al riesgo que representan las corrientes.

Tránsito de Monterrey anuncia cierres viales por lluvias

Debido a las lluvias registradas en las últimas horas, Tránsito de Monterrey informó sobre el cierre temporal de diversas vialidades para salvaguardar la seguridad de automovilistas y peatones.

Las restricciones a la circulación se mantienen en los siguientes puntos:

Fidel Velázquez y Copán

Ruiz Cortines y Conchello

Conchello y avenida San Nicolás

Las autoridades exhortan a los conductores a tomar rutas alternas, reducir la velocidad y mantenerse atentos a los reportes oficiales,

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