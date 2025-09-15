Cerrar X
becas_coahuila_3435d9eb6f
Coahuila

Caos digital marca el inicio del registro para beca de secundaria

La plataforma digital no resistió la cantidad de intentos simultáneos de registro, lo que provocó una oleada de quejas y frustración en redes sociales

  • 15
  • Septiembre
    2025

El arranque del proceso de inscripción para la beca Rita Cetina fue todo menos fluido. Desde las primeras horas del 15 de septiembre, padres de familia de todo el país enfrentaron múltiples dificultades para acceder al sitio oficial, que colapsó ante la alta demanda. 

La plataforma digital no resistió la cantidad de intentos simultáneos de registro, lo que provocó una oleada de quejas y frustración en redes sociales.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar había anunciado que el registro para nuevas incorporaciones estaría disponible del 15 al 30 de septiembre a través del portal becaritacetina.gob.mx pero el acceso fue prácticamente imposible durante la jornada inaugural.

Usuarios reportaron caídas del servidor, lentitud en la carga y mensajes de error constantes al intentar completar el formulario.

Esta beca, dirigida a estudiantes de nivel secundaria, busca combatir la deserción escolar y apoyar económicamente a familias en situación vulnerable.

No obstante, hasta el momento, las autoridades federales no han emitido un comunicado oficial sobre cuándo se normalizará el servicio ni qué medidas tomarán para garantizar que todos los aspirantes puedan realizar el trámite dentro del plazo establecido.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

38dcf555_9d08_4ffa_aa4b_ee9776a39e63_dab809aaf7
Orientan a regios en uso de app de parquímetros
Whats_App_Image_2025_06_17_at_7_32_20_PM_b4f38c0b58
Presentan 'Participa Saltillo' para fortalecer la voz ciudadana
Mantienen_abierto_el_registro_para_incorporarse_a_programas_federales_en_Reynosa_d729f07f7c
Continua registro para unirse a programas federales en Reynosa
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_09_16_at_2_43_04_PM_d3e22e6b2a
Encuentran a hombre sin vida en la zona centro de Reynosa
62ae644c_a37c_4ce9_b27a_2f1fcc414ecd_299643aca5
Se integran 83 nuevos policías a la Guardia Estatal
EH_UNA_FOTO_2025_09_16_T145420_485_8e21301a53
Incendio arrasa con más de 100 vehículos en yonque
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_1_fcaa6116ab
Mauricio Fernández se separará de cargo por cáncer
EH_DOS_FOTOS_2025_09_14_T125710_581_a160fb4c61
Fátima Bosch, de Tabasco, es la ganadora del certamen de belleza
presa_cuchillo_tamps_839a7184d4
Sí enviará NL agua a Tamaulipas, pero sería 'poquita'
publicidad
×