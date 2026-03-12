Podcast
Nuevo León

Desacuerdo entre autoridades provoca caos en Morones Prieto

La situación generó un amplio despliegue policial y el inicio de diálogos entre ambas instancias, lo que prolongó la afectación vial

  • 12
  • Marzo
    2026

Una intensa carga vehicular se registró la tarde de este jueves en la avenida Morones Prieto, luego de que autoridades estatales y municipales sostuvieran un desacuerdo sobre la reapertura del carril exprés, afectado por el desgaje de un talud ocurrido la semana pasada en el municipio de Monterrey.

Zona afectada bajo vigilancia preventiva

El hecho se concentró en el carril exprés de la mencionada vialidad, a la altura del cruce con la calle Loma Larga, en las inmediaciones de la Unidad Médica Familiar No. 5 del IMSS, donde personal de Tránsito de Monterrey mantenía vigilancia preventiva y control del flujo vehicular ante el riesgo que representa la zona afectada por el desprendimiento de tierra.

De manera sorpresiva para las autoridades municipales, elementos estatales de Fuerza Civil arribaron al punto y procedieron a retirar el acordonamiento instalado, con la intención de reabrir la circulación.

Reapertura temporal y nuevo cierre

El tramo permaneció abierto alrededor de 15 minutos; sin embargo, autoridades de tránsito del municipio determinaron nuevamente el cierre por considerar que no existían condiciones seguras para los automovilistas.

La situación generó un amplio despliegue policial y el inicio de diálogos entre ambas instancias, lo que prolongó la afectación vial.

Al sitio también acudió personal de Movilidad estatal, que permaneció aproximadamente dos horas evaluando el estado del carril.

Mientras se realizaban estas acciones, miles de conductores resultaron afectados, formándose una fila de vehículos de cerca de dos kilómetros, lo que provocó retrasos considerables para quienes transitaban por esta importante arteria de conexión metropolitana.

Carril exprés permanece cerrado

Finalmente, las autoridades estatales se retiraron del lugar y Tránsito de Monterrey permaneció resguardando la zona, manteniendo el carril exprés cerrado de manera preventiva.

El tramo continuará bajo restricción en espera de un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades competentes, quienes deberán definir si la vía puede ser reabierta o si se requieren trabajos adicionales para garantizar la seguridad de los automovilistas.


