Hombre ebrio genera caos vial en bulevar Venustiano Carranza

Una situación de riesgo vial se registró durante el fin de semana en el bulevar Venustiano Carranza, al norte de Saltillo, cuando un hombre presuntamente bajo los efectos del alcohol se subió al cofre de un taxi en movimiento, generando momentos de tensión entre automovilistas y peatones.

El incidente ocurrió a las afueras del bar Sayulita Bar, donde, de acuerdo con testigos, el individuo trepó al vehículo de alquiler mientras este circulaba con dirección al Periférico Luis Echeverría Álvarez. Ante el peligro de que se produjera un accidente, el conductor decidió detener la unidad y orillarse hacia la banqueta para retirar al sujeto.

Video del incidente se viraliza en redes sociales

Personas que se encontraban en el lugar captaron el momento en video, el cual posteriormente comenzó a difundirse en redes sociales, generando diversas reacciones entre los usuarios.

De acuerdo con algunos testigos, varios de los presentes optaron por grabar y burlarse de la situación en lugar de intervenir para evitar un posible accidente. Asimismo, señalaron que el personal del establecimiento presuntamente no actuó para controlar el incidente.

Critican falta de reacción ante riesgo vial

La escena provocó críticas entre ciudadanos, quienes cuestionaron la falta de intervención ante una situación de riesgo que pudo haber derivado en consecuencias mayores, tanto para el conductor del taxi como para peatones y otros automovilistas.

El hecho reaviva el debate sobre la responsabilidad social en este tipo de casos, así como la necesidad de actuar de manera oportuna para prevenir accidentes en la vía pública.

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