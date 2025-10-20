Cerrar X
Nacional

Captan a Cuauhtémoc Blanco jugando pádel durante sesión

Cuauhtémoc Blanco fue sorprendido jugando pádel en plena sesión virtual de la Comisión de Presupuesto, mientras se discutía la Ley de Aguas Nacionales

  • 20
  • Octubre
    2025

Durante la sesión de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, realizada este lunes 20 de octubre de 2025, el legislador de Morena Cuauhtémoc Blanco fue captado jugando pádel mientras se discutía la Ley de Aguas Nacionales.

Al ser llamado para registrar su asistencia, el exfutbolista encendió su cámara y micrófono, dejando ver que se encontraba en una cancha deportiva.

“Cuauhtémoc Blanco. Si me pueden poner asistencia, por favor, muchas gracias”, dijo mientras sostenía una raqueta.

Tras su aparición, la diputada Merilyn Gómez le pidió emitir su voto, pero Blanco solo respondió “muchas gracias” sin especificar su postura.

El priista Mario Zamora intervino entre risas: “Pero si está jugando pádel, no sabe qué está votando, pon atención Cuauhtémoc”.

La panista Patricia Jiménez también lanzó una crítica, asegurando que el morenista “andaba acosando mujeres”.

Por su parte, Zamora volvió a remarcar el hecho: “Hasta acá se escuchan los raquetazos”. Luego de ese momento, Blanco Bravo ya no volvió a participar en la votación.

El comportamiento del exjugador del Club América, Necaxa, Chicago Fire, Santos Laguna, Valladolid, Irapuato, Lobos BUAP, Dorados y Puebla, provocó una oleada de críticas en redes sociales, donde usuarios lo acusaron de falta de compromiso y de “tomarse a la ligera” sus funciones legislativas.


