Gerardo Aguado propone crecimiento ordenado en Coahuila

Gerardo Aguado señaló que uno de los principales retos que enfrentan las ciudades mexicanas es el crecimiento desordenado y falta de planeación

Con el objetivo de promover ciudades más ordenadas, competitivas y con una mejor calidad de vida para las familias, el diputado local Gerardo Aguado Gómez presentó un punto de acuerdo para exhortar a los 38 ayuntamientos de Coahuila a fortalecer sus programas y planes de desarrollo municipal.

Proponen fortalecer la planeación urbana

La propuesta plantea que, de acuerdo con las necesidades y características de cada municipio, se incorporen acciones que favorezcan la conectividad vial, la integración entre vivienda, comercio e industria, la movilidad sustentable, la infraestructura hidráulica suficiente, el crecimiento compacto, la conservación de áreas verdes, el equipamiento urbano y la accesibilidad universal.

Gerardo Aguado señaló que uno de los principales retos que enfrentan las ciudades mexicanas es el crecimiento desordenado, resultado de décadas de improvisación y falta de planeación, situación que termina generando mayores costos para los gobiernos y afectaciones en la calidad de vida de las familias.

Advierten consecuencias del crecimiento desordenado

Explicó que cuando una ciudad crece sin una adecuada planeación se presentan problemas como congestionamientos viales, mayores tiempos de traslado, deterioro de calles y avenidas, presión sobre los servicios públicos, expansión urbana desordenada y pérdida de competitividad económica.

Además, advirtió que corregir posteriormente los errores derivados de una mala planeación representa costos considerablemente mayores para las administraciones públicas, por lo que consideró necesario privilegiar la prevención y la visión de largo plazo.

En este sentido, el diputado local destacó la importancia de que los municipios fortalezcan sus instrumentos de planeación y consoliden un desarrollo urbano responsable, acorde con sus propias características y necesidades.

Finalmente, reiteró que el exhorto respeta plenamente la autonomía municipal y busca generar un marco de reflexión para que los 38 municipios de Coahuila impulsen un crecimiento ordenado y sostenible, con mejores condiciones de vida para las familias