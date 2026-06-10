CDHEC prepara estrategia de derechos humanos para Mundial 2026

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) inició acciones de capacitación y sensibilización con miras a la Copa Mundial de la Fifa 2026 con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos humanos de los miles de visitantes que se espera lleguen a la entidad durante la justa deportiva.

Durante la conferencia “Los Derechos Humanos También Forman Parte del Juego”, realizada en el Centro Cultural Vito Alessio Robles, el presidente de la CDHEC, José Ángel Rodríguez Canales, destacó que Coahuila debe prepararse para ofrecer una atención digna, segura e incluyente a turistas nacionales y extranjeros, en coordinación con organismos de derechos humanos y el sector turístico.

Capacitan a empresarios y servidores públicos

La capacitación estuvo dirigida principalmente a representantes de hoteles, cámaras empresariales y servidores públicos, abordando temas relacionados con la protección de niñas, niños y adolescentes, el derecho a la recreación, la inclusión y la promoción de una cultura de respeto hacia todas las personas.

Además, se impulsó el programa de Distintivo a Empresas Comprometidas con los Derechos Humanos, al que ya se han sumado más de 70 empresas en la entidad.

CDHEC coordinará acciones con autoridades de seguridad

Rodríguez Canales señaló que la Comisión permanecerá atenta a cualquier situación que pudiera afectar a los visitantes durante el Mundial, por lo que trabajará de manera coordinada con corporaciones policiacas y la Fiscalía General del Estado para prevenir posibles violaciones a los derechos humanos y fortalecer la imagen de Coahuila como un destino seguro y respetuoso de la dignidad de las personas.

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