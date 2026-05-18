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Coahuila

CDHEC lanza concurso de fotografía sobre medio ambiente

La Comisión de Derechos Humanos de Coahuila abrió su convocatoria 2026 para un certamen estatal que busca visibilizar el derecho a un medio ambiente sano

  • 18
  • Mayo
    2026

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) lanzó oficialmente su Convocatoria al Concurso Estatal de Fotografía 2026, una iniciativa anual impulsada a través de su Unidad de Capacitación.

Este año, el certamen tiene como objetivo central visibilizar el ejercicio efectivo del Derecho Humano al Medio Ambiente Sano, invitando a la población a plasmar a través de imágenes su disfrute, alcances, implicaciones, así como las acciones necesarias para su debida protección y difusión.

El concurso es completamente gratuito y está abierto a todos los ciudadanos mayores de edad residentes en el estado, sin importar si son fotógrafos profesionales o aficionados.

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La temática abarca diversos ejes ambientales como ecosistemas, agua, saneamiento, reciclaje, cuidado de animales y bosques, energías limpias y agricultura sostenible; la regla fundamental del certamen es que las obras deben ser tomadas exclusivamente con un teléfono celular de cualquier marca o modelo, quedando descalificadas las imágenes comerciales o editadas por encargo institucional.

De acuerdo con las bases de la convocatoria, cada participante podrá enviar una sola fotografía inédita mediante el llenado de un formulario digital, teniendo como fecha límite de recepción el próximo domingo 7 de junio de 2026. 

El ganador del primer puesto recibirá una laptop, el segundo lugar obtendrá una tablet y el tercer lugar será premiado con unos audífonos AirPods.

El organismo autónomo informó que la publicación de los ganadores se realizará el próximo 19 de junio, mientras que la ceremonia especial para la entrega de los premios se llevará a cabo el día 26 del mismo mes, en una sede y horario que se darán a conocer próximamente.


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