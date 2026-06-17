Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
110d474b_6d02_47b4_a4aa_680c0c62f7d9_220b1f2648
Coahuila

CDHEC refuerza trabajo en municipios con la 'Ruta DH'

La Comisión de Derechos Humanos de Coahuila destacó avances en coordinación municipal, capacitación policial y atención de quejas en todo el estado

  • 17
  • Junio
    2026

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila trabaja de cerca con cada uno de los 38 municipios de Coahuila: a través de la ruta DH, y las unidades de enlace que trabajan dentro de los Ayuntamientos, afirmó José Ángel Rodríguez Canales, presidente de la CDHEC.

La Ruta DH, explicó, es una serie de compromisos muy claros en materia de Derechos Humanos, donde el municipio se compromete a cumplirlos con el acompañamiento de la Comisión.

“El otro es las unidades de enlace con los municipios, para que trabaje el tema de Derechos Humanos. Algunos municipios sí establecen una dirección, otros lo que hacen es hacerlo parte de la Secretaría del Ayuntamiento”.

Rodríguez Canales dijo que hasta ahora se han recibido cerca de 30 quejas, mientras que el año pasado se recibieron mil 500.
Recalcó que no todas las quejas terminan en una recomendación, y que en 2025 se emitieron 30, mientras que en 2024 fueron 40.

Las quejas que más se presentan, dijo, son por la actuación de policías municipales, dilación en la gestión, dilación en la atención de la propia policía y otros temas por deficiencias en materia de servicios.

Apuntó que la CDHEC ha capacitado de manera constante a los cuerpos de policía para reducir la incidencia de quejas en contra de elementos de Seguridad Pública.

“Los policías que reciben la capacitación de la Comisión salen muy informados y saben muy bien que es lo que está en el marco de los Derechos Humanos”.

Apuntó que en el caso de los turistas o cualquier otra persona que sienta que sus derechos humanos han sido vulnerados, se pueden acercar para interponer una queja de ser necesario.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

f08d3ef1_ce03_451e_8211_87777a4da748_04acc93052
Aceleran limpieza de drenajes tras lluvias en Ramos Arizpe
78ded970_85de_46f0_89ba_f792795ce6c2_a0ed7f0ecb
Refuerzan a Servicios Primarios de Arteaga con nuevo equipo
IMG_4426_26a4f80058
Posponen Ramos Wine Fest por pronóstico de lluvias
publicidad

Últimas Noticias

llaman_denunciar_casos_de_abuso_infantil_d8f060e9b9
Llaman a denunciar casos de abuso infantil, pero no en redes
f08d3ef1_ce03_451e_8211_87777a4da748_04acc93052
Aceleran limpieza de drenajes tras lluvias en Ramos Arizpe
tarjetas_reynosa_260b236737
Continúa entrega de becas para estudiantes de arte y deporte
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_20_at_12_48_31_AM_9e85c66173
Advierten riesgo para El Cuchillo pese a buen nivel de presas
nl_inundaciones_e43d127aef
¡Mucha agua en NL! Lluvias ya superan el promedio histórico
Whats_App_Image_2026_06_16_at_4_00_48_PM_08f3816b12
Se perfilan lluvias para el partido 1,000 del Mundial este sábado
publicidad
×