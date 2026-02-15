Podcast
Coahuila

Se casan en San Valentin.. Celebran saltillenses Día del Amor

A la par de esta celebración de matrimonio, miles de parejas saltillenses salieron a las calles para disfrutar de este 14 de febrero

  • 15
  • Febrero
    2026

El 14 de febrero fue un día memorable para César y Gabriela, quienes decidieron casarse después de 20 años de amor. La pareja eligió esta fecha significativa para conmemorar su unión, recordando el día en que se conocieron en 2006. 

celebra-san-valentin-se-casan-saltillo.jpg

En una entrevista para El Horizonte, César comentó: 

“Se nos hizo una fecha para conmemorar exactamente el día en que nos conocimos”.

Gabriela, emocionada, expresó su felicidad:

“Imagina, quería casarme desde hace 20 años con él. Éramos novios y nos reencontramos”.

Este compromiso resalta la fortaleza de su amor, y ambos están decididos a cuidar el lazo que los une.

celebra-san-valentin-se-casan-saltillo.jpg

A la par de esta celebración, miles de parejas saltillenses salieron a las calles para disfrutar del Día del Amor y la Amistad.

Muchos optaron por paseos, cenas y pequeños detalles que simbolizaban su afecto. Amistades también se hicieron presentes para celebrar la camaradería y el valor de la amistad.

Impacto Económico: Un San Valentín Próspero para los Comerciantes

El Día de San Valentín resultó ser un éxito notable para los comerciantes locales. Las ventas de flores, peluches, joyas y otros regalos experimentaron un aumento significativo, especialmente en un periodo que tradicionalmente impulsa las ganancias.

Restaurantes y bares también reportaron una gran afluencia, con filas visibles de parejas que buscaban disfrutar de una cena romántica.

Sin embargo, muchos comerciantes comenzaron a rematar la mercancía no vendida al día siguiente, especialmente flores, a mitad de precio.


Comentarios

Etiquetas:
