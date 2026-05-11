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Coahuila

Más de 300 madres celebran con lotería en Arteaga

El festejo reunió a las madres de la cabecera municipal en una tarde de convivencia, premios y dinámicas organizada por el regidor y empresario Jorge Rentería

  • 11
  • Mayo
    2026

Con la participación de más de 300 madres de familia de la cabecera municipal de Arteaga, Coahuila, la tarde de este lunes se llevó a cabo un festejo lleno de convivencia, alegría y tradición en el restaurante “Mi Pueblito”, donde la tradicional lotería mexicana fue la principal atracción del evento.

La invitación fue realizada por el empresario restaurantero y regidor del municipio, Jorge Rentería, quien a través de redes sociales convocó a las madres de familia para disfrutar de una tarde especial tras las celebraciones del Día de las Madres.

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La respuesta fue positiva y decenas de asistentes acudieron para relajarse, convivir y participar en las dinámicas organizadas durante el encuentro.

Durante el evento, varias asistentes resultaron ganadoras de premios al cantar “¡Buenas!”, mientras disfrutaban de un ambiente familiar y de amistad. Jorge Rentería destacó la importancia de reconocer y valorar a las madres no solo el 10 de mayo, sino los 365 días del año, asegurando que el festejo se realizó sin tintes partidistas y con el único propósito de brindarles un momento agradable y de convivencia.


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