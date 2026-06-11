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Nuevo León

Con mariachi y goles celebran triunfo de México en el Regio Fest

Los asistentes disfrutaron de espectáculos infantiles, comediantes y una variedad de actividades de esparcimiento organizadas por el municipio

  • 11
  • Junio
    2026

Una jornada de pasión futbolera se vivió este jueves en Monterrey, luego de que miles de aficionados abarrotaran la Plaza Zaragoza y el Parque España para el arranque del "Regio Fest".

Este espacio fue dispuesto por el municipio para transmitir en pantallas gigantes la inauguración de la fiesta mundialista y el partido de apertura donde la Selección Mexicana firmó un triunfo sin precedentes ante Sudáfrica.

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Desde temprana hora, cientos de familias, jóvenes y adultos mayores —portando orgullosamente las camisetas verde y blanca del tricolor y con los rostros pintados con los colores nacionales, comenzaron a congregarse para inundar las tribunas con el grito de "¡México, México!".

La explosión de júbilo llegó apenas al minuto 8 con la primera anotación de la escuadra azteca, lo que desató porras y cánticos.

La gloria se consagró al minuto 66 con el segundo gol definitivo, sellando los anhelados tres puntos y marcando la primera vez en la historia que México gana un partido de inauguración en un Mundial.

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Tras el silbatazo final, la Plaza Zaragoza retumbó al son del mariachi para celebrar la victoria, mientras que en el Parque España la temperatura futbolera se mantuvo al máximo.

Los asistentes disfrutaron de espectáculos infantiles, comediantes y una variedad de actividades de esparcimiento organizadas por el municipio, cerrando la noche con un concierto estelar a cargo del grupo Costumbre.

 


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