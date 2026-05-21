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Nuevo León

Celebran afectados de Proyectos 9 vinculación de José 'N'

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado, el investigado enfrenta hasta el momento 198 denuncias, con un desfalco estimado en $560 mdp

  • 21
  • Mayo
    2026

Afectados de la desarrolladora Proyectos 9 reaccionaron con satisfacción, pero con cautela, ante la vinculación a proceso por fraude agravado y el ingreso al Cereso de Apodaca de su director, José “N”.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado, el investigado enfrenta hasta el momento 198 denuncias, con un desfalco estimado en $560 millones de pesos.

Para los afectados, la reactivación del caso representa una luz de esperanza tras meses de incertidumbre. 

Liliana Leal, afectada del proyecto Torre Sohl y vocera del colectivo de víctimas, señaló que la detención de José "N" es un logro importante, pero aclaró que el objetivo final es la recuperación de su patrimonio, lo cual implica ir tras toda la estructura de la desarrolladora.

“Estamos muy felices, seguimos celebrando, pero falta toda la red criminal. Lobatón no tiene dinero para pagarnos, pero los cómplices sí tienen”, sentenció Leal.

La activista adelantó que el colectivo no bajará la guardia y mantendrá la presión social en las calles.

“¿Qué sigue para nosotros? Manifestaciones. La lucha continúa”.

Leal adelantó que hay fechas clave en el proceso que están en puerta.

“Lobatón tiene audiencia el 25 de mayo y el 27 de mayo es mi audiencia”, puntualizó.

Las indagatorias señalan que las víctimas entregaron los ahorros de toda su vida, jubilaciones y patrimonio familiar para adquirir departamentos en complejos que quedaron inconclusos o que, en el peor de los casos, jamás se construyeron.

Por su parte, Luis Morales, afectado del desarrollo Moca Verde, expresó su gratitud hacia las autoridades tras una audiencia que se extendió por casi 12 horas en el Palacio de Justicia.

“Muy contento con la vinculación, muy agradecido con el vicefiscal Luis Enrique Orozco, con las autoridades, con los fiscales que estuvieron participando en la audiencia y el juez”, señaló Morales.

Sin embargo, Morales enfatizó que este es solo el inicio de un largo proceso legal:

“Esto solamente es un primer paso... todavía falta que salga mi audiencia y la de muchos más. Ojalá empiece a pagar, si no, vamos a esperar hasta que los jueces den sentencia. Vamos a seguir con la lucha porque esto todavía no acaba”.

Además, el vocero recordó que las autoridades aún tienen la mira puesta en otros implicados, como Manuel Enrique Cano de Anda.

“Tiene un plazo para entregarse voluntariamente, si no, hay una orden de aprehensión. No hay que olvidar que este señor también es partícipe de este fraude”, advirtió.

PRÓXIMAS AUDIENCIAS

Los próximos días serán cruciales para el avance del caso y para determinar la situación jurídica del imputado José “N” frente a otras carpetas de investigación. Las fechas clave en el corto plazo son:

  • 25 de mayo: Próxima audiencia de José “N”.
  • 27 de mayo: Audiencia correspondiente al caso particular de Liliana Leal.

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