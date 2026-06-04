Ciclistas piden a autoridades de Saltillo mayor seguridad
Luego de la agresión e intimidaciones que sufrió un grupo de ciclistas por parte de un taxista, la asociación “Lentos, pero Imparables”, exigió más seguridad
- 04
-
Junio
2026
Luego de la agresión e intimidaciones que sufrió un grupo de ciclistas por parte de un taxista la semana pasada, integrantes de la asociación “Lentos pero Imparables” convocaron a autoridades de seguridad municipal y de la Fiscalía General del Estado a una reunión pública para solicitar mayores condiciones de seguridad durante sus recorridos nocturnos por Saltillo.
Jesús Rodríguez, integrante de la agrupación, informó que este viernes 5 de junio a las 20:00 horas realizarán una concentración en la Plaza de las Ciudades Hermanas, donde buscarán exponer testimonios de ciclistas que han sido víctimas de incidentes viales, agresiones y actos de hostigamiento mientras realizan actividades recreativas y deportivas en la ciudad.
Explicó que la principal petición consiste en que las autoridades analicen la posibilidad de brindar acompañamiento mediante patrullas y motociclistas durante algunos de los recorridos que realizan cada semana, especialmente después del incidente ocurrido recientemente con un operador del transporte público.
La agrupación, conformada por familias, mujeres, adultos mayores y menores de edad, lleva siete años realizando rodadas nocturnas por distintos sectores de Saltillo con el objetivo de promover la actividad física, la convivencia y el uso de la bicicleta como alternativa de movilidad.
Aunque reconoció que durante ese tiempo han enfrentado bloqueos, caídas provocadas por maniobras de conductores y otras situaciones de riesgo, señaló que la agresión registrada el pasado viernes fue una de las más delicadas debido a que incluyó insultos y amenazas directas contra los participantes.
Rodríguez indicó que ya sostuvieron conversaciones con mandos de la Policía Municipal y Tránsito, quienes manifestaron disposición para apoyar con unidades de acompañamiento cuando exista una solicitud formal. Añadió que también esperan la asistencia de representantes de la Fiscalía y del Comisionado de Seguridad para conocer de primera mano las inquietudes del sector ciclista.
Los organizadores hicieron extensiva la invitación a deportistas, corredores y usuarios de espacios públicos para sumarse al encuentro, al considerar que la seguridad vial es una demanda compartida por quienes realizan actividades recreativas en la vía pública.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas