Cerrar X
Whats_App_Image_2025_10_28_at_7_54_35_AM_8e44f719f3
Tamaulipas

Puente del Poblado El Barretal: Un riesgo para la seguridad vial

El puente sobre el río Purificación presenta grietas, falta de protección para peatones y ciclistas, y ha sido escenario de accidentes graves

  • 29
  • Octubre
    2025

El puente del poblado El Barretal, ubicado en la carretera nacional Victoria-Monterrey, el cual cruza el río Purificación, es un punto crítico de seguridad vial que requiere atención inmediata. 

Hace varias décadas, el puente fue ampliado a cuatro carriles, pero los trabajos de rehabilitación se detuvieron, dejando la estructura en un estado de deterioro.

WhatsApp Image 2025-10-28 at 7.54.35 AM.jpeg

Riesgos para la seguridad

  • Accidentes de tráileres y vehículos: El puente ha sido escenario de varios accidentes de tráileres y vehículos, lo que ha generado preocupación entre los automovilistas, peatones y ciclistas.
  • Falta de muro de contención: El muro de contención del puente no ha sido rehabilitado, lo que representa un peligro para los vehículos que circulan por la zona.
  • Falta de protección para peatones y ciclistas: No existen aceras ni carriles exclusivos para peatones y ciclistas, lo que los expone a un riesgo significativo al cruzar el puente.

Consecuencias

  • Riesgo de accidentes: La falta de medidas de seguridad aumenta el riesgo de accidentes, lo que puede tener consecuencias graves para los involucrados.
  • Desafortunadamente, el puente del Río Purificación en el poblado El Barretal ha sido escenario de varios accidentes graves. A continuación, te menciono algunos de los incidentes reportados:
  • Caída de un adulto mayor: En noviembre de 2024, un peatón de 51 años, Sergio Quintero Ibarra, cayó desde el puente y sufrió múltiples fracturas.
  • Muerte por aplastamiento: En un incidente anterior, un hombre de 49 años, Bernardo Martínez Ramírez, perdió el control de su vehículo, cayó del puente y murió aplastado por su propio auto.

Además, la Guardia Estatal ha reportado grietas y hundimientos en la estructura del puente, lo que llevó a cerrar un carril para evitar accidentes. Aunque Protección Civil Tamaulipas ha descartado el riesgo de colapso, es importante tomar precauciones al transitar por esta zona. 

WhatsApp Image 2025-10-28 at 7.54.36 AM.jpeg

Llamado a la acción

Es urgente que las autoridades competentes tomen medidas para rehabilitar el puente y garantizar la seguridad de los automovilistas, peatones y ciclistas. 

Algunas de las acciones que se pueden tomar incluyen:

  • Rehabilitación del muro de contención: Reconstruir el muro de contención para evitar accidentes.
  • Creación de aceras y carriles para peatones y ciclistas: Construir aceras y carriles exclusivos para peatones y ciclistas.
  • Mejora de la señalización y la iluminación: Mejorar la señalización y la iluminación del puente para aumentar la visibilidad y la seguridad.

Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

91939387_c560_480c_9256_f7d664d6f048_a42855a758
Asegura Ramos Arizpe más de 400 motocicletas en diez meses
EH_DOS_FOTOS_2025_10_20_T162937_930_31d4c81a61
Ampliación de bulevar Nazario Ortiz está a punto de concluir
Whats_App_Image_2025_10_19_at_10_12_14_PM_2cac2da8bf
Rehabilita Santa Catarina cruces ferroviarios
publicidad

Últimas Noticias

rusia_submarino_nuclear_6271d8926e
Putin anuncia prueba exitosa de dron submarino nuclear
aifa_sheinbaum_1db6ecca52
Defiende Sheinbaum el AIFA; rechaza veto de rutas aéreas a EUA
detenido_agresion_pareja_1a55e549b0
Cae en Coahuila hombre que presuntamente prendió fuego a pareja
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_27_at_1_01_17_AM_533dc2040d
Cierran siete pedreras por causar daños ambientales
2000693c_6f34_418a_b7ed_a37020ae3057_0b945d0001
Llenan módulos por operativo contra placas foráneas
EH_UNA_FOTO_2025_10_27_T083703_394_12434b3933
Invertirán más de 3.4 mdp para 'Nueva Explanada de los Héroes'
publicidad
×