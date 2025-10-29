Puente del Poblado El Barretal: Un riesgo para la seguridad vial
El puente sobre el río Purificación presenta grietas, falta de protección para peatones y ciclistas, y ha sido escenario de accidentes graves
El puente del poblado El Barretal, ubicado en la carretera nacional Victoria-Monterrey, el cual cruza el río Purificación, es un punto crítico de seguridad vial que requiere atención inmediata.
Hace varias décadas, el puente fue ampliado a cuatro carriles, pero los trabajos de rehabilitación se detuvieron, dejando la estructura en un estado de deterioro.
Riesgos para la seguridad
- Accidentes de tráileres y vehículos: El puente ha sido escenario de varios accidentes de tráileres y vehículos, lo que ha generado preocupación entre los automovilistas, peatones y ciclistas.
- Falta de muro de contención: El muro de contención del puente no ha sido rehabilitado, lo que representa un peligro para los vehículos que circulan por la zona.
- Falta de protección para peatones y ciclistas: No existen aceras ni carriles exclusivos para peatones y ciclistas, lo que los expone a un riesgo significativo al cruzar el puente.
Consecuencias
- Riesgo de accidentes: La falta de medidas de seguridad aumenta el riesgo de accidentes, lo que puede tener consecuencias graves para los involucrados.
- Desafortunadamente, el puente del Río Purificación en el poblado El Barretal ha sido escenario de varios accidentes graves. A continuación, te menciono algunos de los incidentes reportados:
- Caída de un adulto mayor: En noviembre de 2024, un peatón de 51 años, Sergio Quintero Ibarra, cayó desde el puente y sufrió múltiples fracturas.
- Muerte por aplastamiento: En un incidente anterior, un hombre de 49 años, Bernardo Martínez Ramírez, perdió el control de su vehículo, cayó del puente y murió aplastado por su propio auto.
Además, la Guardia Estatal ha reportado grietas y hundimientos en la estructura del puente, lo que llevó a cerrar un carril para evitar accidentes. Aunque Protección Civil Tamaulipas ha descartado el riesgo de colapso, es importante tomar precauciones al transitar por esta zona.
Llamado a la acción
Es urgente que las autoridades competentes tomen medidas para rehabilitar el puente y garantizar la seguridad de los automovilistas, peatones y ciclistas.
Algunas de las acciones que se pueden tomar incluyen:
- Rehabilitación del muro de contención: Reconstruir el muro de contención para evitar accidentes.
- Creación de aceras y carriles para peatones y ciclistas: Construir aceras y carriles exclusivos para peatones y ciclistas.
- Mejora de la señalización y la iluminación: Mejorar la señalización y la iluminación del puente para aumentar la visibilidad y la seguridad.
