Puente del Poblado El Barretal: Un riesgo para la seguridad vial

El puente del poblado El Barretal, ubicado en la carretera nacional Victoria-Monterrey, el cual cruza el río Purificación, es un punto crítico de seguridad vial que requiere atención inmediata.

Hace varias décadas, el puente fue ampliado a cuatro carriles, pero los trabajos de rehabilitación se detuvieron, dejando la estructura en un estado de deterioro.

Riesgos para la seguridad

Accidentes de tráileres y vehículos: El puente ha sido escenario de varios accidentes de tráileres y vehículos, lo que ha generado preocupación entre los automovilistas, peatones y ciclistas.

Falta de muro de contención: El muro de contención del puente no ha sido rehabilitado, lo que representa un peligro para los vehículos que circulan por la zona.

Falta de protección para peatones y ciclistas: No existen aceras ni carriles exclusivos para peatones y ciclistas, lo que los expone a un riesgo significativo al cruzar el puente.

Consecuencias

Riesgo de accidentes: La falta de medidas de seguridad aumenta el riesgo de accidentes, lo que puede tener consecuencias graves para los involucrados.

Desafortunadamente, el puente del Río Purificación en el poblado El Barretal ha sido escenario de varios accidentes graves. A continuación, te menciono algunos de los incidentes reportados:

Caída de un adulto mayor: En noviembre de 2024, un peatón de 51 años, Sergio Quintero Ibarra, cayó desde el puente y sufrió múltiples fracturas.

Muerte por aplastamiento: En un incidente anterior, un hombre de 49 años, Bernardo Martínez Ramírez, perdió el control de su vehículo, cayó del puente y murió aplastado por su propio auto.

Además, la Guardia Estatal ha reportado grietas y hundimientos en la estructura del puente, lo que llevó a cerrar un carril para evitar accidentes. Aunque Protección Civil Tamaulipas ha descartado el riesgo de colapso, es importante tomar precauciones al transitar por esta zona.

Llamado a la acción

Es urgente que las autoridades competentes tomen medidas para rehabilitar el puente y garantizar la seguridad de los automovilistas, peatones y ciclistas.

Algunas de las acciones que se pueden tomar incluyen:

Rehabilitación del muro de contención: Reconstruir el muro de contención para evitar accidentes.

Creación de aceras y carriles para peatones y ciclistas: Construir aceras y carriles exclusivos para peatones y ciclistas.

Mejora de la señalización y la iluminación: Mejorar la señalización y la iluminación del puente para aumentar la visibilidad y la seguridad.

Comentarios