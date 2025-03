Cierra filas el IP de Coahuila con Manolo Jiménez

El sector empresarial de Coahuila sostuvo una reunión con el Gobernador Manolo Jiménez Salinas, donde se establecieron acuerdos para cerrar filas ante los amagos del Gobierno de Estados Unidos de aplicar aranceles a las importaciones de México, a pesar de ser su socio comercial.

Entrevistado en torno a esta reunión, Jiménez Salinas manifestó que no se deben adelantar vísperas en torno a la negociación comercial con Estados Unidos, pues aunque el gobierno y los empresarios están previendo diversos escenarios, aún es muy pronto para determinar lo que pasará.

“Lo que nosotros les pedimos fue que avanzáramos con mucho temple en esto de los aranceles, que no anticipáramos escenarios hasta que no hubiera un escenario real y firme; obviamente anticiparlo en la planeación, pero no en la difusión, porque a veces alarmamos y generamos más alarma de la que ya existe y aún no ha pasado nada”.

Dijo que a partir de esta reunión se estableció una mecánica de trabajo con la Iniciativa Privada, donde se hicieron también peticiones por parte de ellos, como la solicitud al Gobierno federal de que se agilicen los trámites para las exportaciones, así como devoluciones más expeditas del SAT, y el fortalecimiento del tema de la seguridad para las autoridades estatales.

