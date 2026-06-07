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Coahuila

Elección en Coahuila cierra con 124 incidencias menores

El INE reportó 124 incidencias menores durante la elección en Coahuila, sin afectaciones graves ni suspensión de casillas durante la jornada

  • 07
  • Junio
    2026

La jornada electoral para renovar el Congreso de Coahuila concluyó sin incidentes graves, aunque el Instituto Nacional Electoral (INE) documentó 124 incidencias menores relacionadas principalmente con la operación de las casillas y el desarrollo de la votación, informó Uriel López Castillo, vocal de Organización Electoral del INE en la entidad.

El funcionario explicó que ninguno de los eventos registrados puso en riesgo la elección ni provocó la suspensión definitiva de la votación en alguna casilla, por lo que el proceso avanzó con normalidad hasta el cierre de las urnas.

De acuerdo con el Sistema de Seguimiento a la Jornada Electoral (SIJE), la incidencia más frecuente correspondió a ciudadanos que emitieron su voto sin aparecer inicialmente en la Lista Nominal por diversas circunstancias administrativas, situación que generó 56 reportes, equivalentes a casi la mitad de todos los incidentes documentados.

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Otra de las situaciones registradas fue la salida de algunos funcionarios de casilla una vez instalada la mesa directiva, además de 11 casos relacionados con interferencias momentáneas en el desarrollo de la votación por parte de ciudadanos que generaron retrasos temporales en la atención de los electores.

Reportan cambios de ubicación y una falla eléctrica

López Castillo informó también que se reportaron dos cambios de ubicación de casillas con causa justificada, luego de que los domicilios originalmente aprobados no pudieron ser utilizados, por lo que se habilitaron sedes alternas y se colocaron avisos para orientar a los votantes.

Entre los incidentes más relevantes destacó una falla eléctrica registrada en una casilla especial de Ramos Arizpe, donde resultó afectado el equipo de cómputo utilizado para consultar datos de los electores y registrar el voto electrónico. Sin embargo, el problema fue atendido sin afectar de manera significativa el desarrollo de la jornada.

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INE aclara alcance de las denuncias electorales

El vocal de Organización Electoral aclaró que las denuncias relacionadas con presunta compra o coacción del voto únicamente son consideradas incidencias cuando afectan directamente el funcionamiento de una casilla o interrumpen la recepción de sufragios.

Tras el cierre de la votación, las casillas iniciaron el escrutinio y cómputo de los votos, así como la integración de los paquetes electorales que posteriormente fueron trasladados a los comités distritales del Instituto Electoral de Coahuila.


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