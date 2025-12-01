CIFED revisará construcciones mayores en 294 escuelas

El Director del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED), Julio Long Hernández, anunció que se llevará a cabo una revisión en 294 escuelas, donde la Secretaría del Bienestar ha detectado la realización de obras mayores a través del programa “La Escuela es Nuestra”.

Las inspecciones comenzarán pronto, realizadas por personal acreditado, con el objetivo de verificar que estas obras se estén ejecutando bajo las medidas de seguridad correspondientes. Long Hernández mencionó que los resultados de las inspecciones podrían tardar hasta un mes, una acción necesaria tras la tragedia ocurrida en San Pedro, donde un niño de 6 años perdió la vida debido al colapso de una techumbre.

Los dictámenes de las inspecciones señalarán las observaciones pertinentes en las obras mayores. Sin embargo, la decisión de continuar o detener cualquier obra que presente irregularidades recaerá en los encargados del bienestar y los padres de familia, quienes son los responsables de gestionar los recursos.

En una entrevista, Julio Long Hernández enfatizó que, aunque el ICIFED llevará a cabo las inspecciones, será decisión exclusiva de los padres de familia determinar si prosiguen con las obras que puedan representar riesgos en su construcción. Recordó que los recursos recibidos a través del programa “La Escuela es Nuestra” no son suficientes para realizar obras mayores con los estándares de seguridad y calidad necesarios.

