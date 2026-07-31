Las actividades intervenían más de 10,000 metros cuadrados de un ecosistema de bosque de pino piñonero, por lo que la Profepa colocó sellos de clausura

Inicio / Coahuila / Clausuran desarrollo campestre en zona forestal de Arteaga

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de manera temporal total las obras de un fraccionamiento campestre que se desarrollaba en terrenos forestales del municipio de Arteaga, Coahuila, al detectar trabajos realizados sin la autorización federal requerida para el cambio de uso de suelo.

Durante una inspección realizada el pasado 22 de julio, personal de la dependencia constató la apertura de caminos, remoción de vegetación forestal y diversas obras en una superficie superior a los 10,000 metros cuadrados.

Detectan afectaciones en bosque de pino piñonero

De acuerdo con la autoridad ambiental, en el sitio se observó el uso de maquinaria pesada para ejecutar trabajos que impactaban directamente un ecosistema de bosque de pino piñonero (Pinus cembroides) y la vegetación de sotobosque asociada.

Los inspectores documentaron la eliminación de cobertura vegetal y la modificación del terreno como parte de las obras destinadas al establecimiento de un desarrollo campestre.

Ante las irregularidades detectadas, la Profepa determinó aplicar medidas inmediatas para evitar que continuaran las afectaciones ambientales.

Como parte de la medida de seguridad, la dependencia ordenó la clausura temporal total de las actividades y colocó sellos oficiales en distintos puntos del predio.

Uno de los sellos fue instalado sobre una máquina utilizada para la apertura de caminos, mientras que otro fue colocado en el área intervenida para impedir que los trabajos continuaran.

Dicha medida permanecerá vigente mientras se determina la situación legal del proyecto y se revisa el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable.

La Profepa recordó que cualquier proyecto de fraccionamiento campestre que pretenda desarrollarse en terrenos forestales debe contar previamente con la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para el cambio de uso de suelo.

Este procedimiento tiene como objetivo prevenir la pérdida de cobertura forestal, proteger la biodiversidad y evitar impactos ambientales en ecosistemas considerados estratégicos para la conservación.

La dependencia federal informó que continuará realizando labores de inspección y vigilancia en distintas regiones de Coahuila para verificar el cumplimiento de la legislación ambiental.

Asimismo, reiteró que las acciones buscan proteger los ecosistemas forestales del estado y prevenir actividades que representen riesgos para los recursos naturales de la entidad.