Coahuila

Clausuran local de alimentos por insalubridad en Torreón

La Dirección de Inspección llevó a cabo un operativo en el sector Alianza, donde se procedió a levantar el acta y colocar sellos de clausura a 'Mis Dos Amores'

  • 07
  • Agosto
    2025

La Dirección de Inspección y Verificación llevó a cabo un operativo en el sector Alianza, donde se procedió a levantar el acta y colocar sellos de clausura a un establecimiento con venta de alimentos denominado “Mis Dos Amores”.

Durante la inspección se detectaron irregularidades como la presencia de fauna nociva, condiciones insalubres en el interior del lugar y falta de licencia de funcionamiento mercantil.

Lo anterior fue informado por el titular de la dependencia, Pablo Fernández Llamas quien destacó que los operativos continuarán de manera permanente y aleatoria en diferentes puntos de la ciudad, con el objetivo de detectar y sancionar aquellos establecimientos que operan fuera del marco legal.

“No podemos permitir que existan negocios que pongan en riesgo la salud de las y los ciudadanos, por lo tanto, mantenemos una vigilancia constante para garantizar que se cumpla con las condiciones mínimas de sanidad y legalidad”.


