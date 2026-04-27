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Coahuila

Clausuran 'Mi Ranchito Safari' por condiciones inadecuadas

Por el momento, las autoridades ambientales están tomando las medidas necesarias y que será la PROFEPA quien se encargue del rescate de los animales.

  • 27
  • Abril
    2026

La Procuraduría de Protección al Medio Ambiente de Coahuila llevó a cabo la clausura del zoológico "Mi Ranchito Safari" este lunes, tras recibir denuncias sobre el mal estado en que se encontraban los animales en el lugar.

La intervención fue solicitada por el Diputado Jorge Valdés, quien, tras recibir reportes ciudadanos, constató personalmente las condiciones deplorables del zoológico.

Inspectores de la Secretaría de Medio Ambiente (SEMA) y la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado (PROPAE) se dirigieron al sitio, aunque inicialmente se les impidió el acceso por parte de una encargada del lugar.

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Sin embargo, después de una serie de gestiones, las autoridades lograron entrar y encontraron a los animales en condiciones críticas. Muchas especies presentaban signos de desnutrición y sus jaulas estaban en estado de abandono.

Entre los animales rescatados se encontraban cabras, toros, lobos, ponis, conejos, guajolotes, un tigre y un león. El diputado Valdés expresó su preocupación por el estado de los animales:

"Hay un león, un tigre y un águila con una ala rota que no se puede curar sola. Además, hay jabalíes y perros lobos que no deben estar aquí".

Valdés destacó que, por el momento, las autoridades ambientales están tomando las medidas necesarias y que será la PROFEPA quien se encargue del rescate de los animales, si es necesario.

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"Nuestra responsabilidad ahora es clausurar el acceso al público, aunque la encargada nos informó que no contaba con servicio de agua, lo cual es inaceptable", agregó.

La situación del zoológico ha llamado la atención de la Fiscalía General de la República, que podría intervenir para investigar la legalidad de la adquisición de especies como el tigre y el león.

Este caso subraya la importancia de la supervisión y regulación de establecimientos que albergan fauna silvestre, así como la necesidad de garantizar el bienestar de los animales en cautiverio.


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