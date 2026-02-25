Podcast
vacuna_sarampion_coahuila_2a73bad6be
Coahuila

Coahuila alcanza 90 por ciento de cobertura contra sarampión

El secretario de Salud, Eliud Aguirre, confirmó 4 casos y vigila 66 sospechosos de sarampión incluyendo un brote familiar en Torreón

  • 25
  • Febrero
    2026

Coahuila alcanzó el 90 por ciento de cobertura en vacunación contra el sarampión tras la aplicación de 95 mil dosis en lo que va del año, informó el secretario de Salud, Eliud Aguirre, al actualizar el panorama epidemiológico en la entidad. 

El funcionario detalló que actualmente se mantienen cuatro casos confirmados mediante prueba PCR y 66 casos sospechosos en estudio, varios de los cuales ya han sido descartados conforme avanzan los resultados de laboratorio. 

Entre los casos confirmados se encuentra un núcleo familiar en Torreón integrado por una joven, menor y un adulto mayor, que dieron positivo al virus, así como la novia del joven, quien también resultó contagiada.

Las autoridades sanitarias mantienen el seguimiento epidemiológico correspondiente y la vigilancia de contactos para evitar una posible cadena de transmisión, por lo cual la familia se mantiene aislada. 

vacuna-coahuila.jpeg

Aguirre explicó que el refuerzo en la estrategia de inmunización responde al riesgo de movilidad con entidades como Nuevo León y Durango, donde se han reportado mayores contagios, situación que podría incrementar el flujo de posibles casos hacia Coahuila, especialmente con la cercanía del periodo vacacional de Semana Santa. 

Subrayó que alcanzar el 90 por ciento de cobertura representa un avance importante para reducir la probabilidad de transmisión comunitaria, ya que mientras mayor sea el número de personas vacunadas, menor será el riesgo de nuevos brotes. 

Indicó que la vacunación continúa de manera permanente en centros de salud, brigadas comunitarias y jornadas masivas, además de acciones focalizadas en las zonas donde se detectaron los contagios. 

El secretario reiteró el llamado a la población para revisar su cartilla de vacunación y completar esquemas pendientes, particularmente en niñas y niños, a fin de mantener la protección colectiva y evitar la propagación del virus.


