Viven regios angustia en carretera a Reynosa por bloqueos

Los reportes de bloqueos por parte de grupos delictivos en la carretera a Reynosa obligaron a decenas de viajeros a recalcular sus rutas o, en el peor de los casos, a interrumpir sus planes para salvaguardar su integridad.

La experiencia de “Josefina” refleja el bloqueo total que se vivió durante la mañana. Al intentar dirigirse hacia Monterrey, fue retornada ante la imposibilidad de transitar tanto por la vía libre como por la autopista, reportando presencia de militares y pipas obstruyendo el paso.

“A mí me acaban de regresar... Dicen que en General Bravo tampoco hay paso. Es mejor esperar donde estamos y ya mañana será otro día. Hoy no”, recomendó.

La caseta de la Vía Monterrey - Reynosa, en General Bravo, fue cerrada para evitar la salida de los regiomontanos a Tamaulipas.

Más de una hora de espera e incertidumbre pasó otro regio, quien, por seguridad, pidió omitir su nombre. Se dirigía a Reynosa por trabajo, pero estuvo una hora en espera para poder pasar.

“Sé que siempre dicen que no es buena idea venir a Reynosa, pero era un asunto urgente. La incertidumbre y la desesperación me invadieron. Casi una hora. Cuando, por fin, liberaron un carril”.

Para "Mario", el viaje comenzó con la intención de descansar en McAllen tras llegar de Puerto Vallarta a Monterrey. Sin embargo, su trayecto terminó apenas cruzó la periferia de la ciudad.

Al aproximarse a la Caseta de Guadalupe, los reportes sobre la situación de riesgo en la zona fronteriza confirmaron sus temores. "Me avisaron cómo estaba la situación y, al ver lo que estaba pasando, no lo dudamos: nos dimos la vuelta", narró con alivio, consciente de que haber salido a tiempo de su compromiso previo le permitió reaccionar antes de acercarse a la zona crítica de Reynosa.

Por otro lado, otros viajeros regios que optaron por cruzar por los puentes de Roma-Miguel Alemán reportaron un trayecto tranquilo a la altura de Cerralvo, mientras que otros ciudadanos compartieron actualizaciones en tiempo real.

“Cruzamos por Roma - Miguel Alemán, todo tranquilo. “Ya andamos casi en Cerralvo”, reportaron.

El dilema del regreso por carretera

Para quienes dependen del regreso por carretera, la jornada fue de espera extenuante. Un regiomontano entrevistado por El Horizonte relató que, en su intento por volver de San Antonio a sus actividades habituales en Monterrey, permaneció horas a la expectativa de que su compañía de transporte decidiera si era seguro utilizar la vía tradicional por Reynosa o desviarse hacia la carretera Laredo-Monterrey.

“Estoy a la espera, todavía no nos informan si podremos viajar”, expresó el regio con desesperación de no poder saber cuándo podrá regresar a Monterrey.

La violencia, visible desde el cruce fronterizo

La columna de humo y el fuego en la zona de Reynosa fueron perceptibles incluso antes de cruzar la frontera. Una ciudadana regiomontana que se encontraba en el lado estadounidense relató la escena de tensión que observó al intentar retornar a México a través del Puente Internacional Anzaldúas.

De acuerdo con su testimonio, desde la zona de McAllen eran visibles diversos incendios que marcaban el panorama hacia el sur. Al ingresar a territorio mexicano, la situación se tornó más evidente:

"Acabo de cruzar por Anzaldúas hacia Reynosa y desde McAllen se ven los incendios. Hay una zona con llantas quemadas y picos 'poncha llantas'", advirtió a través de un reporte ciudadano.

A pesar de la reapertura parcial de algunos tramos por la tarde, la constante del día fue la precaución y el llamado de los usuarios a extremar cuidados en el regreso a casa.

