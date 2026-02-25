Podcast
Reporte Ciudadano
Coahuila

Registra Coahuila avance del 30% en meta de control vehicular

La administración estatal ha recaudado alrededor de 485 millones de pesos por concepto de derechos de control vehicular en este primer bimestre del año

  • 25
  • Febrero
    2026

En los primeros dos meses del año, el Gobierno de Coahuila ha recaudado alrededor de 485 millones de pesos por concepto de derechos de control vehicular, lo que representa un avance del 30 por ciento respecto a la meta anual proyectada, informó el administrador fiscal general del Estado, José María Morales Padilla.

El funcionario detalló que el cumplimiento equivale también a un 20 por ciento del padrón vehicular, cifra que consideró positiva tomando en cuenta que este año no corresponde proceso de replaqueo, situación que en otros periodos suele generar mayor afluencia de contribuyentes.

La meta establecida para 2026 es alcanzar mil 500 millones de pesos por este concepto. Morales Padilla subrayó que estos recursos son fundamentales para el Estado, ya que se traducen en obras públicas, programas sociales y acciones que impactan directamente en la calidad de vida de la población.

Como incentivo para fomentar el cumplimiento, el Gobierno estatal mantiene vigente el sorteo de 15 vehículos y 40 premios en efectivo entre quienes se encuentren al corriente en el pago de sus derechos vehiculares.

El administrador fiscal destacó además la modernización del sistema “Paga Fácil”, que ahora opera en la nube y ya no depende de un servidor físico, lo que ha permitido mayor estabilidad en la plataforma y evitar fallas durante periodos de alta demanda, como ocurrió en el Buen Fin del año pasado.

En cuanto al proceso de regularización de vehículos de procedencia extranjera, señaló que alrededor de 190 mil unidades ingresaron al padrón estatal a través del Repuve, de las cuales cerca de 90 mil aún están pendientes de completar su proceso de plaqueo.

Finalmente, indicó que el llamado a regularizarse será permanente, no solo por un tema recaudatorio, sino también de seguridad, ya que contar con placas y registro actualizado facilita la identificación vehicular a través de los sistemas de videovigilancia. Añadió que continuarán implementándose programas para incentivar a contribuyentes con adeudos de años anteriores a ponerse al corriente.


