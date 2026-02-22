Solicita EUA a su personal consular no salir de Monterrey

La Misión Diplomática de los Estados Unidos en México emitió domingo una actualización de seguridad de carácter urgente, ordenando a todo el personal del Gobierno de EUA adscrito al Consulado General en Monterrey permanecer estrictamente dentro de la zona metropolitana.

“Se ha ordenado a todo el personal del gobierno de EE. UU. del Consulado General de Monterrey que permanezca en el área metropolitana”, se indica en el comunicado.

La medida responde a las operaciones de seguridad en curso en diversos puntos del país, las cuales ya han comenzado a afectar la infraestructura de transporte nacional.

“Ubicaciones: Amplias zonas, incluyendo el estado de Jalisco (con Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara), el estado de Baja California (con Tijuana, Tecate y Ensenada), el estado de Quintana Roo (con Cancún, Cozumel, Playa del Carmen y Tulum), y zonas de los estados de Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Nuevo León y Tamaulipas”, señala EUA a su personal de gobierno. “Debido a las operaciones de seguridad en curso y los bloqueos de carreteras y la actividad delictiva derivados de ellas, los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en las ubicaciones mencionadas deben permanecer en sus refugios hasta nuevo aviso”, se agrega.

Como consecuencia, se reporta la cancelación de vuelos nacionales e internacionales en las terminales aéreas de Guadalajara y Puerto Vallarta.

“Aunque no se ha cerrado ningún aeropuerto, los bloqueos de carreteras han afectado a las operaciones de las aerolíneas, y se han cancelado algunos vuelos nacionales e internacionales tanto en Guadalajara como en Puerto Vallarta, de la misma forma se han suspendido todos los servicios de taxi y transporte compartido en Puerto Vallarta, algunas empresas han suspendido sus operaciones”.

La alerta de seguridad abarca varios estados de la República Mexicana, donde se mantienen operativos activos.

Comentarios