Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_02_22_at_8_14_42_PM_bb94fee4a9
Nuevo León

Solicita EUA a su personal consular no salir de Monterrey

La medida responde a las operaciones de seguridad en curso en diversos puntos del país, las cuales ya han comenzado a afectar la infraestructura de transporte

  • 22
  • Febrero
    2026

La Misión Diplomática de los Estados Unidos en México emitió domingo una actualización de seguridad de carácter urgente, ordenando a todo el personal del Gobierno de EUA adscrito al Consulado General en Monterrey permanecer estrictamente dentro de la zona metropolitana.

“Se ha ordenado a todo el personal del gobierno de EE. UU. del Consulado General de Monterrey que permanezca en el área metropolitana”, se indica en el comunicado.

La medida responde a las operaciones de seguridad en curso en diversos puntos del país, las cuales ya han comenzado a afectar la infraestructura de transporte nacional.

“Ubicaciones: Amplias zonas, incluyendo el estado de Jalisco (con Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara), el estado de Baja California (con Tijuana, Tecate y Ensenada), el estado de Quintana Roo (con Cancún, Cozumel, Playa del Carmen y Tulum), y zonas de los estados de Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Nuevo León y Tamaulipas”, señala EUA a su personal de gobierno.

“Debido a las operaciones de seguridad en curso y los bloqueos de carreteras y la actividad delictiva derivados de ellas, los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en las ubicaciones mencionadas deben permanecer en sus refugios hasta nuevo aviso”, se agrega.

Como consecuencia, se reporta la cancelación de vuelos nacionales e internacionales en las terminales aéreas de Guadalajara y Puerto Vallarta.

“Aunque no se ha cerrado ningún aeropuerto, los bloqueos de carreteras han afectado a las operaciones de las aerolíneas, y se han cancelado algunos vuelos nacionales e internacionales tanto en Guadalajara como en Puerto Vallarta, de la misma forma se han suspendido todos los servicios de taxi y transporte compartido en Puerto Vallarta, algunas empresas han suspendido sus operaciones”.

La alerta de seguridad abarca varios estados de la República Mexicana, donde se mantienen operativos activos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_02_22_at_6_20_41_PM_aec2f47da0
Refuerzan seguridad en Monterrey con vigilancia
contingencia_mexico_fase1_b3e80785a7
Extienden Fase I de contingencia ambiental en Valle de México
Contingencia_1_de_enero_Cdmx_c85cb97747
Mantienen Fase I de contingencia ambiental en Valle de México
publicidad

Últimas Noticias

tormenta_invernal_eua_8e0a627dde
Tormenta invernal paralizan a millones en EUA
sheinbaum_eua_tropas_4f71add40c
No hubo tropas de EUA en operativo contra 'El Mencho': Sheinbaum
cuerpo_el_mencho_030fb8b158
García Harfuch confirma que el cuerpo pertenece a 'El Mencho'
publicidad

Más Vistas

codigo_rojo_bloqueos_enfrentamientos_jalisco_6ce33aacb1
Activan código rojo en Jalisco tras abatimiento de 'El Mencho'
bloqueo_reynosa_e04b5632de
Liberan bloqueos carreteros realizados ante muerte de 'El Mencho'
sheinbaum_confirma_el_mencho_b9584980f3
Sheinbaum confirma muerte de 'El Mencho' por operativo en Jalisco
publicidad
×