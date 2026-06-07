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Coahuila

Coahuila estrena conteo de voto por internet en elección local

El estado no solo concluyó la única elección local celebrada este año en México, sino que también puso en marcha una nueva modalidad tecnológica.

  • 07
  • Junio
    2026

Con el cierre de las 4 mil 275 casillas instaladas en Coahuila, la elección para renovar el Congreso local entró este domingo a una nueva etapa marcada por un hecho inédito: el procesamiento de los votos emitidos por internet mediante una prueba piloto aplicada por primera vez en una elección local.

Miguel Castillo Morales, presidente del Consejo Local del INE en Coahuila, informó que la recepción de votos concluyó a las 18:00 horas en toda la entidad, luego de una jornada que transcurrió sin incidentes graves y permitió a más de 2.4 millones de ciudadanos ejercer su derecho al sufragio.

Sin embargo, mientras en las casillas iniciaba el escrutinio y cómputo tradicional, en paralelo comenzó el trabajo de la Mesa de Escrutinio y Cómputo Electrónica, encargada de procesar los sufragios emitidos mediante voto por internet dentro del Proceso Electoral Local 2025-2026.

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El funcionario explicó que se trata de un ejercicio piloto sin precedentes en una elección local, desarrollado bajo protocolos específicos para garantizar la certeza, legalidad y seguridad de cada uno de los votos emitidos por esta modalidad.

Castillo Morales destacó que la jornada electoral concluyó con la instalación del 100 por ciento de las casillas aprobadas y únicamente con incidentes menores aislados que no afectaron el desarrollo general de la votación.

Tras el cierre de las urnas, el siguiente paso corresponde a la captura y digitalización de las actas electorales por parte del Instituto Electoral de Coahuila, proceso que alimentará el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), encargado de difundir los primeros resultados de la elección.

El INE reconoció además la participación de miles de ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla, observadores electorales y personal operativo, quienes hicieron posible el desarrollo de una de las jornadas electorales más observadas del país.

Con ello, Coahuila no solo concluyó la única elección local celebrada este año en México, sino que también puso en marcha una nueva modalidad tecnológica que podría marcar el futuro de los procesos electorales en el ámbito estatal.


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