Coahuila incentiva contratación de adultos mayores y personas

El Secretario de Inclusión y Desarrollo Social en el estado, Enrique Martínez y Morales, afirmó que no existe una rotación mayor entre los trabajadores que sufren alguna discapacidad o que son adultos mayores, por lo que los recortes de las empresas no les afectan en mayor medida.



Agregó que los patrones reciben estímulos importantes con la contratación de personas con discapacidad y adultos mayores, además de que los trabajadores muestran una alta responsabilidad.



“El Gobierno del estado genera por un lado el estímulo económico, las empresas que contratan personas con discapacidad o adultos mayores pueden llegar a tener un descuento hasta del 50 por ciento de descuento en el Impuesto Sobre Nómina”.

Explicó que este descuento es sobre la nómina total, y por ello muchas empresas han aprovechado estos estímulos, por lo que Coahuila se coloca entre las entidades con mayor cantidad de personas con alguna discapacidad, con cerca de 3 mil trabajadores.