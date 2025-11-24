Cerrar X
9247e038_2169_4cfe_a26e_f510ec369d5e_851a414237
Coahuila

Coahuila reduce 85% casos de dengue y refuerza vacunación

Salud Coahuila reporta una baja del 85% en dengue, avanza con 930 mil vacunas contra influenza y mantiene disponibles dosis contra COVID-19 y neumococo

  • 24
  • Noviembre
    2025

La Secretaría de Salud de Coahuila informó que el estado mantiene una vigilancia constante en materia sanitaria, destacando una reducción del 85 por ciento en los casos de dengue durante el presente año. El titular de la dependencia, Eliud Aguirre, aseguró que este resultado es producto de las campañas de prevención y el control del mosquito transmisor.

Aguirre señaló que continúa la aplicación de la vacuna contra la influenza, con un avance de 930 mil dosis suministradas a la población.

Además, se mantienen disponibles las vacunas contra COVID-19 de los laboratorios Pfizer y Moderna, así como la dosis contra neumococo, con el objetivo de reforzar la protección durante la temporada invernal.

14fdd5f1-108a-4de7-824b-12ca29475b3e.jfif

El secretario también informó que en lo que va del año se han registrado 25 casos de rickettsia en Coahuila, por lo que reiteró que la institución no bajará la guardia y seguirá impulsando medidas preventivas para proteger la salud de la ciudadanía.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Hector_Garcia_42e6200724
Fortalece Guadalupe combate a la violencia familiar
Cinfa_Salud_sarampion_600_1200x900_8b548bba40
Suma Michoacán 165 casos de sarampión; 5 en las últimas 24 horas
6c8604d6_6abd_4cb2_876d_a90c1963c736_69db950542
NL impulsará iniciativas contra violencia hacia mujeres
publicidad

Últimas Noticias

Jesus_Nava_a08a4a4c44
Anuncia Nava subasta de predios para construir centro
Hector_Garcia_42e6200724
Fortalece Guadalupe combate a la violencia familiar
Whats_App_Image_2025_11_25_at_9_55_42_PM_cebb5f01a7
‘Pegan’ bloqueos carreteros a suministro de plantas automotrices
publicidad

Más Vistas

nl_caso_milena_1a290b217f
Indigna en NL rechazo de seguro a bebé con síndrome de Down
escena_aislin_derbez_gabriela_michel_3fb84377d7
Revela Aislinn Derbez la causa de muerte de Gabriela Michel
angela_desapaecida_guadalupe_174f873ebf_0892e057c3
Localizan en Nuevo Laredo a la menor desaparecida en Guadalupe
publicidad
×