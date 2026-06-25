Coahuila reforzará seguridad en carreteras durante verano

La vigilancia se concentrará en las entradas a los principales centros urbanos, la Brecha del Gas y las zonas limítrofes con entidades vecinas

Carreteras, accesos a las principales ciudades y zonas limítrofes de Coahuila serán reforzadas con un operativo especial de seguridad durante las vacaciones de verano y el Mundial de Futbol 2026, con el propósito de mantener blindado el estado ante el incremento en la movilidad de viajeros, informó el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González.

El funcionario explicó que el despliegue se realizará de manera coordinada entre la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y las policías municipales, con especial atención en los tramos carreteros y puntos considerados estratégicos.

Precisó que la vigilancia se concentrará en las entradas a los principales centros urbanos, la Brecha del Gas y las zonas limítrofes con entidades vecinas, donde históricamente se mantiene una supervisión permanente.

“La idea es que mantengamos a Coahuila blindado, seguro y que la gente pueda transitar en Coahuila con toda confianza”, señaló.

Mesa Estatal de Seguridad revisará acciones en Piedras Negras

Pimentel González informó que el próximo miércoles, en Piedras Negras, se llevará a cabo una reunión de la Mesa Estatal de Seguridad, en la que también sesionará el Grupo de Coordinación Migratoria para revisar los resultados de los operativos implementados en los últimos meses y definir acciones para reforzar la vigilancia durante la temporada vacacional.

Explicó que, aunque el flujo migratorio presenta variaciones durante el año, la tendencia general ha sido a la baja. Añadió que el Instituto Nacional de Migración mantiene el apoyo del Grupo Beta en las márgenes del río Bravo, mientras que la Secretaría de Seguridad Pública y la Guardia Nacional fortalecen los puntos de control en el resto del estado.

Respecto a las deportaciones desde Estados Unidos, indicó que el albergue habilitado en Coahuila como parte del programa federal México te Abraza no ha sido utilizado, ya que las personas repatriadas únicamente acuden para recibir la tarjeta de apoyo del Gobierno Federal y posteriormente continúan su traslado hacia sus lugares de origen.