INE regularizará entrega de credenciales pendientes en Coahuila

De acuerdo con el INE, el nuevo documento incorpora mecanismos adicionales de protección para fortalecer la seguridad de los datos personales

El Instituto Nacional Electoral (INE) prevé regularizar durante esta semana la entrega de credenciales para votar pendientes en Coahuila, luego de los ajustes nacionales que provocó la incorporación de un nuevo modelo de identificación con mayores medidas de seguridad.

El organismo informó que los retrasos registrados en algunos trámites realizados antes de la elección del pasado 7 de junio no obedecen a una situación particular de la entidad, sino a un proceso de transición que se presentó en todo el país tras la actualización del formato de la credencial.

Nuevo modelo incorpora mayores medidas de seguridad

De acuerdo con el INE, el nuevo documento incorpora mecanismos adicionales de protección para fortalecer la seguridad de los datos personales y la confiabilidad de la identificación electoral, lo que obligó a realizar adecuaciones en los procesos de producción y distribución.

La autoridad electoral señaló que Coahuila recibió atención prioritaria para la fabricación y envío de las credenciales pendientes debido a que la Campaña Especial de Actualización concluyó desde febrero, en el marco del Proceso Electoral Local 2025-2026.

Con ello, se espera que los Módulos de Atención Ciudadana comiencen a recibir de manera gradual los documentos que permanecían pendientes de entrega, permitiendo atender la demanda acumulada de ciudadanos que realizaron trámites antes de la jornada electoral.

El INE exhortó a quienes solicitaron una reposición, renovación o actualización de su credencial a consultar el estatus de su trámite a través de los canales oficiales antes de acudir al módulo correspondiente.

Reiteran compromiso con una identificación segura y vigente

Finalmente, el organismo reiteró que el objetivo de estos cambios es fortalecer la seguridad del documento electoral sin afectar el derecho de la ciudadanía a contar con una identificación confiable y vigente.