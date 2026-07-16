Más de seis de cada diez hogares del estado tienen al menos un animal de compañía y los perros continúan como la especie predominante

Inicio / Coahuila / Coahuila supera los 2 millones de mascotas en hogares

De acuerdo con los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) del Inegi, en Coahuila habitan actualmente 2 millones 93 mil 539 animales de compañía dentro de los hogares.

La cifra representa un incremento de 7% en comparación con 2021, cuando el mismo estudio reportó un total de un millón 946 mil 667 mascotas en el estado.

Más de seis de cada diez hogares tienen mascotas

La encuesta revela que el 64.6% de las viviendas en Coahuila cuenta con al menos una mascota, mientras que el 35.4% restante no tiene animales de compañía.

Además, en una parte importante de los hogares se reportó la presencia de dos o más mascotas, lo que confirma la creciente integración de estos animales en la dinámica familiar.

Dicho indicador forma parte del mismo estudio que colocó recientemente a Coahuila como la entidad con el mayor nivel de satisfacción personal reportado por sus habitantes.

Los perros dominan en los hogares coahuilenses

De los más de 2 millones de animales de compañía registrados en la entidad, un millón 64 mil corresponden a perros, lo que los convierte en la especie más común dentro de los hogares.

En segundo lugar aparecen los gatos, con 458 mil ejemplares, mientras que otras especies suman alrededor de 570 mil animales.

A pesar del crecimiento observado durante los últimos años, Coahuila no figura entre las entidades con mayor población de mascotas del país.

Según el Inegi, el estado concentra apenas el 2.7% del total nacional de animales de compañía.

Las entidades que encabezan la lista son el Estado de México, con 10 millones 672 mil mascotas; Jalisco, con 5 millones 137 mil; Veracruz, con 5 millones 85 mil; y Puebla, con 4 millones 225 mil.