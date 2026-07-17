Elementos de Tránsito resguardaron la zona del accidente mientras llegaban las aseguradoras para que los involucrados negociaran los daños materiales.

Inicio / Coahuila / Conductores se culpan tras choque en colonia Guanajuato

Un accidente vial se registró sobre la lateral de Luis Echeverría Álvarez y la entrada a un comercio, en la colonia Guanajuato, donde ambos conductores aseguraron haber cruzado con la luz verde del semáforo.

De acuerdo con el reporte, un Volkswagen Polo conducido por Arnulfo Rodríguez Compa, de 74 años, intentó incorporarse al acceso del establecimiento y fue impactado por una Mazda CX-5 manejada por Roberto Javier Rodríguez García, de 51 años.

Ambos automovilistas sostuvieron que tenían preferencia de paso, por lo que fue necesaria la intervención de elementos de Tránsito Municipal para tomar conocimiento del percance.

Los oficiales realizaron el abanderamiento del área mientras esperaban el arribo de las aseguradoras para que las partes buscaran un acuerdo por los daños materiales.