Deberán municipios actuar contra los 'choquecitos'

El Congreso del Estado aprobó por unanimidad una reforma a la Ley de Movilidad que obliga a los 11 municipios metropolitanos a homologar sus reglamentos de tránsito para combatir los incidentes viales y reducir el tráfico por los choquecitos.

La reforma exige que los ayuntamientos cuenten con un plazo de tres meses para modificar sus reglamentos. Con ello, buscan obligar a los conductores involucrados en un choque menor o por alcance (o "besito") a retirar inmediatamente sus vehículos de la vía.

El objetivo principal es doble: salvaguardar la vida de los participantes y evitar los severos embotellamientos causados por este tipo de colisiones.

Las modificaciones fueron aprobadas por unanimidad en el Congreso y, una vez publicadas en el periódico oficial del estado, los municipios tendrán tres meses para hacer las adecuaciones.

La diputada presidenta de la Comisión de Movilidad, la panista Aile Tamez, defendió la reforma argumentando su impacto positivo en la fluidez del tránsito en la entidad.

"La reforma que hoy se propone busca precisamente atender este problema cotidiano", dijo Tamez.

"Se trata de permitir que, en caso de accidentes leves con daños exclusivamente materiales, los vehículos puedan ser movidos inmediatamente fuera del flujo vehicular. Esta acción, sencilla pero eficaz, evitaría congestiones innecesarias y ayudaría a mantener la fluidez del tránsito".

La legisladora concluyó que esta medida resultará en "menos tiempo de espera, menor acumulación de vehículos, menos embotellamientos en cadena y, sobre todo, una movilidad más eficiente para todos".

Los conductores estarán obligados a mover los vehículos del arroyo vehicular bajo los siguientes criterios específicos: como el choque debe ser menor, los vehículos involucrados deben moverse por sí solos, no debe haber personas lesionadas, ninguno de los conductores debe estar bajo la influencia del alcohol, se deben tomar fotos y videos del choque antes de mover los vehículos y uno de los dos conductores debe haber aceptado la responsabilidad.

El Horizonte propuso desde 2024 esta iniciativa de los antichoquecitos para aliviar el tráfico en la urbe regia.

La iniciativa fue impulsada por la diputada priista Lorena de la Garza, quien celebró la aprobación en beneficio de la movilidad de la zona.

"Lo que buscamos fue homologarlo y que ahora sea el mismo marco normativo y eso les generará certeza a los conductores, porque aquí cruzas la calle y ya estás en otro municipio", comentó De la Garza, destacando la importancia de tener una misma regla en toda la urbe regia.

