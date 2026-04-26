Confirman identidad de policía tras balacera en hospital

Un policía de Chicago murió tras un tiroteo ocurrido dentro de un hospital, luego de que un hombre bajo custodia abriera fuego contra agentes que lo vigilaban mientras recibía atención médica.

El oficial fue identificado como John Bartholomew, de 38 años, quien contaba con una trayectoria de 10 años de servicio. De acuerdo con autoridades del condado Cook, fue declarado sin vida poco antes de la 1:00 de la tarde del sábado tras recibir impactos de bala en el Endeavor Health Swedish Hospital.

¿Cómo ocurrió el ataque dentro del hospital?

Los hechos se registraron la mañana del sábado, cuando los agentes trasladaron al sospechoso al hospital para su evaluación médica, luego de haber sido detenido por su presunta participación en un robo.

Según información oficial, el hombre se encontraba bajo custodia y fue revisado con un detector manual al ingresar al área de emergencias, cumpliendo con los protocolos establecidos. Además, permanecía escoltado en todo momento por elementos policiales.

Te puede interesar: Tiroteo en hospital de Chicago deja un agente muerto y otro grave

Agente herido permanece en estado crítico

Durante el ataque, un segundo oficial resultó lesionado. Se trata de un agente de 57 años con 21 años de servicio, quien hasta el domingo continuaba hospitalizado en estado crítico.

“Está luchando por su vida”, declaró el superintendente de la policía de Chicago, Larry Snelling.

Sospechoso logró escapar tras disparar

Tras abrir fuego contra los policías, el agresor logró huir del hospital. Hasta el momento, las autoridades no han informado cómo obtuvo el arma dentro del centro médico.

Una imagen de vigilancia difundida por medios locales muestra al sospechoso presuntamente corriendo desnudo y con electrodos en el pecho tras el ataque.

La policía informó que durante las investigaciones se recuperaron tres armas, mientras continúan las labores para ubicar al responsable del tiroteo.

Comentarios