Confirman identidad de hombre hallado muerto en Reynosa

El colectivo Lazos Unidos por Encontrarlos confirmó la identificación de los restos hallados sin vida en el ejido Congregación Garza, Reynosa.

El colectivo Lazos Unidos por Encontrarlos confirmó la identificación del hombre localizado sin vida en una brecha ubicada al fondo del ejido Congregación Garza, a un costado de una parcela, en Reynosa.

De acuerdo con la organización, el cuerpo fue encontrado en avanzado estado de descomposición dentro de una bolsa plástica de color rojo.

Al momento del hallazgo vestía pantalón de mezclilla, playera roja y portaba una gorra negra con diseño de gallos.

El colectivo informó que, tras las diligencias correspondientes, se confirmó que los restos pertenecen a Germán Casangos Morales, quien había sido localizado el pasado 5 de julio en la brecha conocida como El Becerro.

A través de sus redes sociales, la organización expresó sus condolencias a la familia y reiteró su llamado para que continúen las acciones encaminadas a la localización de personas desaparecidas y al esclarecimiento de estos casos.