Coahuila

Congreso de Coahuila busca impulsar la Ciencia y Tecnología

La diputada presidenta Luz Elena Morales Núñez informó que actualmente el Congreso de Coahuila trabaja en colaboración con el Coecyt

La diputada presidenta Luz Elena Morales Núñez informó que actualmente el Congreso de Coahuila trabaja en colaboración con el Coecyt, con la finalidad de revisar la ley y, con ello, abonar a impulsar la Ciencia y la Tecnología.

“Estamos haciendo una colaboración para poder hacer una revisión a la ley. Hay una ley que se armonizó hace un par de años y en Coahuila estamos haciendo ese proceso”, señaló la diputada.

Morales Núñez dijo que, así mismo, se mantienen al pendiente de las disposiciones que se anuncien por parte de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

“Hay que estar al pendiente porque la presidenta de la República también ha hecho algunos cambios respecto a la manera en que se va a trabajar la Ciencia y la Tecnología. Al ser una mujer de ciencia, al inicio del sexenio mostró interés en esto”.

Agregó que, mientras tanto, ya empiezan a trabajar en el estado para poder tener una ley de avanzada que incorpore las nuevas tecnologías, como es la incorporación de la inteligencia artificial.

Dijo que en estas acciones se buscará tomar en cuenta en todo momento el sentir de las y los investigadores.


