Congreso definirá relevo en alcaldía de Torreón

El Congreso del Estado de Coahuila será la instancia encargada de analizar y votar la designación de la persona que asumirá la presidencia municipal de Torreón, una vez que la propuesta correspondiente sea presentada por el partido político o por el propio Ayuntamiento.

Así lo informó la diputada local Guadalupe Oyervides, quien explicó que el procedimiento legislativo contempla que el asunto sea turnado inicialmente a la Comisión de Gobernación para su análisis, y posteriormente sometido a consideración del Pleno del Congreso.

La legisladora detalló que para concretar el nombramiento será necesaria una votación por mayoría calificada de las y los diputados, conforme a lo establecido en la normatividad vigente.

Mientras se desarrolla este proceso, señaló que la administración municipal puede continuar operando mediante la figura de un jefe de despacho, mecanismo previsto en el Código Municipal para garantizar la continuidad de las funciones de gobierno.

Oyervides indicó además que no existe un plazo legal específico para realizar la designación del alcalde sustituto; sin embargo, destacó que, de ser necesario, el Congreso del Estado podría convocar a un periodo extraordinario de sesiones para atender el tema con oportunidad.

La diputada subrayó que el objetivo es asegurar la estabilidad administrativa y la continuidad de los servicios públicos en Torreón mientras se lleva a cabo el procedimiento de designación correspondiente.

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