Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
5tnhb54rhb_e7c3f82b76
Coahuila

Congreso definirá relevo en alcaldía de Torreón

El Congreso de Coahuila analizará y votará la designación del próximo alcalde de Torreón, mientras el municipio opera con un jefe de despacho

  • 16
  • Junio
    2026

 El Congreso del Estado de Coahuila será la instancia encargada de analizar y votar la designación de la persona que asumirá la presidencia municipal de Torreón, una vez que la propuesta correspondiente sea presentada por el partido político o por el propio Ayuntamiento.

Así lo informó la diputada local Guadalupe Oyervides, quien explicó que el procedimiento legislativo contempla que el asunto sea turnado inicialmente a la Comisión de Gobernación para su análisis, y posteriormente sometido a consideración del Pleno del Congreso.

La legisladora detalló que para concretar el nombramiento será necesaria una votación por mayoría calificada de las y los diputados, conforme a lo establecido en la normatividad vigente.

Mientras se desarrolla este proceso, señaló que la administración municipal puede continuar operando mediante la figura de un jefe de despacho, mecanismo previsto en el Código Municipal para garantizar la continuidad de las funciones de gobierno.

Oyervides indicó además que no existe un plazo legal específico para realizar la designación del alcalde sustituto; sin embargo, destacó que, de ser necesario, el Congreso del Estado podría convocar a un periodo extraordinario de sesiones para atender el tema con oportunidad.

La diputada subrayó que el objetivo es asegurar la estabilidad administrativa y la continuidad de los servicios públicos en Torreón mientras se lleva a cabo el procedimiento de designación correspondiente.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

f08d3ef1_ce03_451e_8211_87777a4da748_04acc93052
Aceleran limpieza de drenajes tras lluvias en Ramos Arizpe
78ded970_85de_46f0_89ba_f792795ce6c2_a0ed7f0ecb
Refuerzan a Servicios Primarios de Arteaga con nuevo equipo
IMG_4426_26a4f80058
Posponen Ramos Wine Fest por pronóstico de lluvias
publicidad

Últimas Noticias

llaman_denunciar_casos_de_abuso_infantil_d8f060e9b9
Llaman a denunciar casos de abuso infantil, pero no en redes
f08d3ef1_ce03_451e_8211_87777a4da748_04acc93052
Aceleran limpieza de drenajes tras lluvias en Ramos Arizpe
tarjetas_reynosa_260b236737
Continúa entrega de becas para estudiantes de arte y deporte
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_20_at_12_48_31_AM_9e85c66173
Advierten riesgo para El Cuchillo pese a buen nivel de presas
nl_inundaciones_e43d127aef
¡Mucha agua en NL! Lluvias ya superan el promedio histórico
Whats_App_Image_2026_06_16_at_4_00_48_PM_08f3816b12
Se perfilan lluvias para el partido 1,000 del Mundial este sábado
publicidad
×