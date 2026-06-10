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Coahuila

Listo operativo para festejo por triunfo de la Selección Mexicana

El alcalde Javier Díaz informó que las corporaciones se encuentran coordinadas para garantizar que las actividades se desarrollen en un ambiente familiar

  • 10
  • Junio
    2026

El Gobierno Municipal de Saltillo tiene preparado un dispositivo especial de seguridad y protección civil para atender a los aficionados que se congregarán en el área del Fut Fest y otros puntos de la ciudad para seguir el desempeño de la Selección Mexicana. El alcalde Javier Díaz González informó que las distintas corporaciones se encuentran coordinadas para garantizar que las actividades se desarrollen en un ambiente familiar y seguro.

El edil señaló que se espera una importante afluencia de personas en los espacios habilitados para disfrutar de los encuentros deportivos, por lo que elementos de Seguridad Pública, Tránsito, Protección Civil y Bomberos permanecerán atentos para brindar apoyo a la ciudadanía y responder de manera oportuna ante cualquier eventualidad.

Buscan mantener el orden durante posibles celebraciones

Díaz González destacó que, en caso de que el representativo nacional obtenga un resultado favorable, se implementarán acciones preventivas para mantener el orden durante las celebraciones. Asimismo, hizo un llamado a los asistentes a disfrutar de la fiesta deportiva con responsabilidad y respeto, contribuyendo a que los festejos transcurran de manera pacífica y sin incidentes.


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