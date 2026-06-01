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Coahuila

Capturan a 35 personas en operativo de seguridad en Ramos Arizpe

Corporaciones de los tres niveles de gobierno realizaron un operativo en el poniente de Ramos Arizpe que derivó en 35 detenciones por diversos delitos

  • 01
  • Junio
    2026

Un operativo coordinado entre corporaciones de los tres órdenes de gobierno dejó como resultado la detención de 35 personas por diversos delitos en distintos sectores del poniente de Ramos Arizpe, informaron autoridades municipales.

Las acciones se realizaron durante el fin de semana como parte de los esquemas permanentes de vigilancia y prevención implementados para reforzar la seguridad y el orden público en colonias con alta actividad social.

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De acuerdo con la información proporcionada por el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para el seguimiento de cada caso.

Los recorridos preventivos se llevaron a cabo en colonias como Jardines de Analco, Analco I, Analco II, Santa Luz Analco, Mirador, Cañadas del Mirador, Privada Cactus, Cactus, Villa Sol y Valle Poniente.

En el despliegue participaron elementos de la Policía Preventiva Municipal, personal de la Secretaría de Marina, agentes de la Agencia de Investigación Criminal y elementos de la Fiscalía General del Estado.

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Además de las labores de vigilancia, las corporaciones realizaron acciones de proximidad social y presencia institucional en distintos puntos de los sectores intervenidos.

Las autoridades municipales señalaron que este tipo de operativos continuarán realizándose de manera periódica, especialmente durante fines de semana, con el objetivo de prevenir conductas delictivas y fortalecer la seguridad en las colonias del municipio.

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