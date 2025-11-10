Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_10_T141901_230_0132b6207c
Coahuila

Crean grupo de WhatsApp para atender emergencias en Urbivilla

Autoridades reconocieron que los incendios en casas y lotes baldíos generaron la preocupación en sus habitantes, por lo que decidieron reforzar la vigilancia

  • 10
  • Noviembre
    2025

Luego de la serie de incendios registrados en las últimas semanas en la colonia Urbivilla, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe puso en marcha un grupo especial de atención y coordinación en materia de seguridad y protección civil en WhatsApp con el objetivo de responder de manera inmediata ante emergencias en esta zona habitacional.

El director de Protección Civil Municipal, Francisco Sánchez, informó que el nuevo grupo fue conformado en coordinación directa con representantes vecinales, a fin de mantener comunicación permanente y reducir los tiempos de respuesta ante reportes de incendio, accidentes o solicitudes de ambulancia.

“Creamos un grupo de enlace directo con los habitantes de Urbivilla para que, en caso de una emergencia, puedan reportarla de inmediato y podamos llegar en el menor tiempo posible. Es una zona con conflictos internos entre liderazgos vecinales, pero coincidimos en que la mejor estrategia es mantener la comunicación abierta y actuar con rapidez”, explicó el funcionario.

e1fe6b3d-bfc4-4769-92b0-ec610258a593.jpg

El titular de Protección Civil reconoció que los incendios recientes en viviendas y lotes baldíos encendieron la alerta en la colonia, por lo que se reforzaron los patrullajes y la vigilancia en conjunto con las corporaciones municipales.

7f786c8c-86f6-4d9c-9982-9b737e7e6d78.jpg

Por otro lado, Sánchez detalló que la dependencia mantiene habilitado un refugio temporal ante las bajas temperaturas derivadas del frente frío número 13, ubicado en la estación de Bomberos de la calle Jaime Benavides Pompa y Segunda, aunque hasta el momento no se han registrado personas albergadas.

“Hoy amanecimos a 5 grados y esperamos que las madrugadas sigan frías. El alcalde nos instruyó desde el primer frente frío a tener el refugio listo para cualquier contingencia. Pedimos a la población abrigarse bien y evitar dejar calentadores encendidos durante la noche para prevenir intoxicaciones o incendios”, señaló.

Finalmente, el director hizo un llamado a los vecinos de Urbivilla y del resto del municipio a reportar cualquier hecho sospechoso o situación de riesgo al sistema de emergencias 911, y recordó que la prevención y la colaboración ciudadana son esenciales para evitar tragedias durante la temporada invernal.

 


