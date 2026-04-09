Va bien el empleo: se crean cerca de 33,000 puestos en marzo

Con la creación de 32,930 empleos durante marzo, México registró el mejor desempeño para un tercer mes del año en generación de puestos laborales, de acuerdo con cifras del IMSS.

Esto ocurre en un contexto en el que el mercado laboral ha mostrado resiliencia, pues el crecimiento anual del empleo se ubicó en 1.16 por ciento.

Con estos datos, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) eleva a 22.72 millones el número de trabajadores formales en el país.

Según el instituto, el crecimiento interanual es la “tercera cifra máxima desde que se tenga registro y cifra máxima considerando solo los meses de marzo”.

No obstante, especialistas advierten que parte de este dinamismo está influido por nuevas modalidades laborales, como las plataformas digitales, que han contribuido a sostener las cifras generales.

En el acumulado del año, entre enero y marzo se generaron 207,604 empleos formales.

Si bien el dato refleja un avance importante, también representa una desaceleración frente al mismo periodo de 2025, lo que sugiere un menor ritmo en la creación de puestos de trabajo durante el arranque del año en curso.

Por otro lado, Grupo Financiero Base señala que, al excluir los empleos asociados a plataformas digitales, el crecimiento anual sería considerablemente menor, evidenciando una debilidad en el empleo tradicional.

Asimismo, destaca que el número de patrones afiliados mantiene una tendencia a la baja, acumulando caídas en la mayoría de los últimos meses.

Así, aunque el dato de marzo marca un récord histórico para ese mes y aporta una señal positiva, el comportamiento del resto de los indicadores apunta a un mercado laboral que crece con menor impulso, en medio de cambios estructurales y retos económicos hacia adelante.

Sectores y salarios

La institución destacó que los sectores económicos con el mayor crecimiento anual en puestos de trabajo formales en lo que va de año son el de comunicaciones y transportes con 10%, el comercio con 3.4% y la electricidad con 2.1 por ciento.

También informó de un incremento anual nominal del 7.1% en el salario medio, que alcanzó los $663.5 pesos diarios en marzo, “el más alto considerando solo los meses de marzo y el segundo para cualquier mes desde que se tenga registro”.

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