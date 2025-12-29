Prevén riesgo de incendios forestales en NL por invierno seco

El invierno 2025–2026 ha encendido las alarmas en Nuevo León, pues podría disparar el número de incendios forestales, pues la entidad enfrenta un escenario de sequedad extrema, de acuerdo con especialistas y autoridades.

En lo que va del año se han registrado 52 incendios, con un total de 4,063 hectáreas afectadas. En 2024 hubo 26 incendios con una afectación de 2,412 hectáreas, lo que representa un incremento cercano al 70% en las zonas forestales siniestradas.

Sin embargo, lo de este año está muy por debajo de lo registrado en el 2021, cuando gigantescos incendios consumieron 32,000 hectáreas, principalmente de la Sierra Madre.

Alfonso Martínez, subsecretario de Medio Ambiente, explicó a través de sus canales oficiales que el principal motor de este riesgo es el fenómeno meteorológico de La Niña.

Este evento climático está asociado directamente con una reducción drástica de las precipitaciones y la humedad en el norte de México.

“En términos prácticos, estos episodios generan inviernos más secos, con baja humedad ambiental, menor nubosidad y una mayor amplitud térmica”, señaló Martínez.

El funcionario subrayó que hay la combinación de elementos que pueden crear el combustible ideal para la propagación del fuego.

“Este escenario incrementa el estrés hídrico en suelos y vegetación y eleva de manera significativa el riesgo de incendios forestales, especialmente cuando se combina con rachas de viento”, escribió el funcionario en sus redes sociales.

De acuerdo con el Centro Nacional de Manejo del Fuego de la CONAFOR, Nuevo León ya figura entre las entidades con mayor probabilidad de siniestros. Los índices de sequedad de los combustibles (flora y hojarasca) se sitúan en niveles que van de medios a muy altos.

“Ante ello, resulta indispensable fortalecer desde ahora la planeación en materia de gestión del agua, prevención de incendios y protección de las áreas naturales”, agregó.

A pesar de la alerta, el estado venía registrando una racha positiva en el control de estos desastres.

Datos de Protección Civil de Nuevo León y Conafor muestran una reducción del 50% en los incendios desde 2021.

Los municipios de Santiago, Santa Catarina, Iturbide, Doctor Arroyo y Zaragoza se mantienen como las zonas más vulnerables y afectadas históricamente.

“La reducción del riesgo depende también de la participación responsable de la ciudadanía”, concluyó Martínez, instando a la población a proteger las áreas naturales protegidas del estado ante un invierno que se pronostica hostil.

Estrategía de vanguardia: la Brigada Fénix

El director de Protección Civil del Estado, Erik Cavazos, destacó en noviembre pasado que la Brigada Fénix es única en México y opera bajo un modelo de Gestión Integral de Riesgo que abarca ocho etapas clave: desde la identificación y prevención hasta el auxilio y la reconstrucción.

“Las acciones de prevención están funcionando. Estamos trabajando en conjunto gobiernos municipales, brigadas rurales, CONAFOR, Sedena y Guardia Nacional para que los números no sean de consideración”, afirmó Cavazos durante el espacio Nuevo León Informa.

Las autoridades han identificado un área crítica de 1.1 millones de hectáreas vulnerables debido a su tipo de vegetación.

El despliegue de vigilancia se intensificará en los municipios de Aramberri, Galeana, Zaragoza, Iturbide, Montemorelos, Linares, Rayones, Santiago y Santa Catarina.

