Crecida del río Bravo revive presas internacionales

El incremento resulta relevante debido a que el embalse es una de las principales fuentes para cubrir el compromiso que México mantiene con Estados Unidos

El aumento extraordinario en el caudal del río Bravo, derivado de las lluvias registradas en el norte de Coahuila y el sur de Texas, perfila un alivio para la presa Internacional Falcón, que podría recibir el volumen de agua necesario para avanzar en el cumplimiento del adeudo que México mantiene con Estados Unidos en el marco del Tratado de Aguas de 1944.

Especialistas señalaron que el afluente ha registrado durante los últimos días gastos de entre mil 500 y 2 mil metros cúbicos por segundo a la altura de Piedras Negras, niveles que no se observaban desde 2010. Ese flujo representa un ingreso diario de entre 129.6 y 172.8 millones de metros cúbicos de agua.

Ese importante escurrimiento llegará a la presa Internacional Falcón, localizada sobre el río Bravo entre Nueva Ciudad Guerrero, Tamaulipas, y Falcon Heights, Texas, a unos 300 kilómetros de Piedras Negras, lo que permitirá incrementar de manera significativa su nivel de almacenamiento.

El incremento resulta relevante debido a que el embalse es una de las principales fuentes para cubrir el compromiso hídrico que México mantiene con Estados Unidos, luego de concluir el ciclo 2020-2025 del Tratado de Aguas con un déficit cercano a 986 millones de metros cúbicos.

De acuerdo con las disposiciones del Tratado de 1944, México debe entregar a Estados Unidos 1.75 millones de acres-pie de agua —equivalentes a aproximadamente 2 mil 159 millones de metros cúbicos— durante cada periodo de cinco años, utilizando aportaciones provenientes de seis tributarios mexicanos del río Bravo.

Tras el incumplimiento registrado al cierre del ciclo anterior, ambos países acordaron en febrero de 2026 un nuevo esquema para reducir el rezago. Como parte de ese compromiso, México deberá aportar al menos 350 mil acres-pie anuales —alrededor de 432 millones de metros cúbicos— y liquidar en su totalidad el volumen pendiente, además de sostener reuniones mensuales de seguimiento.

Información de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) indica que, al 6 de julio de 2026, la presa Falcón almacenaba 661.75 millones de metros cúbicos, apenas el 20.3 por ciento de su capacidad total, estimada en 3 mil 265 millones de metros cúbicos. El agua que actualmente desciende por el río Bravo permitirá mejorar de forma importante esa condición y fortalecer la disponibilidad del recurso para cumplir con los compromisos binacionales.